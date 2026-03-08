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Mais 61 pessoas regressam a Portugal em nova operação de repatriamento do Médio Oriente
08 mar, 2026 - 19:53 • Olímpia Mairos
Operação envolve um avião da Força Aérea Portuguesa e deverá chegar ao aeroporto de Figo Maduro pelas 5h30.
Está em curso mais uma operação de retirada de cidadãos portugueses do Médio Oriente, que envolve um avião C-130H da Força Aérea Portuguesa, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) em comunicado.
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No voo militar seguem 61 passageiros, entre os quais 54 portugueses e sete cidadãos estrangeiros, do Canadá, Reino Unido e Coreia do Sul.
Segundo o comunicado, “está em curso mais uma operação de repatriamento de portugueses que envolve um avião C130H da Força Aérea Portuguesa”.
A chegada do avião está prevista para o Aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, esta segunda-feira pelas 5h30, embora a hora seja apenas indicativa.
O MNE acrescenta que “no voo militar viajam 61 passageiros, 54 portugueses e sete cidadãos estrangeiros (Canadá, Reino Unido e Coreia do Sul)”.
O voo, que saiu de Riad, na Arábia Saudita, ainda fará escala para reabastecimento na ilha grega de Creta, antes de chegar a Lisboa.
À chegada, os cidadãos repatriados deverão ser recebidos pelo secretário de Estado das Comunidades, que estará presente no aeroporto.
De acordo com o mesmo comunicado, “a missão e o plano de segurança foram solicitados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Ministério da Defesa Nacional”, numa operação que conta com o apoio da Força Aérea Portuguesa.
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