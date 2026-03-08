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Marcelo Rebelo de Sousa assinala Dia da Mulher e apela à igualdade de oportunidades

08 mar, 2026 - 18:15 • Olímpia Mairos

Na mensagem do Dia Internacional da Mulher, chefe de Estado sublinha que as mulheres “vivem mais, estudam mais, trabalham mais e cuidam mais”.

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O Presidente da República assinalou este domingo o Dia Internacional da Mulher, saudando todas as mulheres portuguesas e também aquelas que escolheram Portugal para viver e trabalhar.

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Numa mensagem publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa destaca o contributo das mulheres para a sociedade portuguesa, sublinhando que ajudam a torná-la “mais jovem e diversa”.

O chefe de Estado recorda também o papel das mulheres em várias dimensões da sociedade. “Mulheres que vivem mais, estudam mais, trabalham mais, cuidam mais”, refere.

Apesar destes progressos, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que persistem desigualdades, apontando que as mulheres continuam a enfrentar “oportunidades e salários desiguais”.

Neste Dia Internacional da Mulher, o Presidente da República renova ainda “o compromisso de promover a dignidade, igualdade e valorização plena das mulheres”.

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