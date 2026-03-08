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Dia Internacional da Mulher
Mulheres são maioria das vítimas de violência digital em Portugal
08 mar, 2026 - 09:15 • Teresa Almeida
Mais de 500 mulheres recorreram à Linha Internet Segura em 2025 por situações de violência digital e cibercrime. Os dados, divulgados pela APAV no Dia Internacional da Mulher, mostram também um aumento expressivo dos casos, sobretudo entre menores do sexo feminino.
As mulheres continuam a ser as principais vítimas de violência digital em Portugal. No Dia Internacional da Mulher, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) revela que, dos 949 pedidos de ajuda registados pela Linha Internet Segura em 2025, 504 foram feitos por raparigas ou mulheres.
Entre os casos reportados destaca-se a chamada violência sexual baseada em imagens, que inclui a partilha não consentida de conteúdos íntimos e a extorsão sexual.
Segundo Carolina Soares, trata-se de um fenómeno cada vez mais frequente, “dos 949 processos, mais de 500 referem-se a raparigas ou mulheres que pediram ajuda. Temos um grande volume de casos que enquadramos como violência sexual baseada em imagens, que inclui a extorsão sexual e a partilha não consentida dessas imagens. Em 2025 registámos 159 situações deste tipo.”
A responsável explica que a violência no espaço digital tem vindo a crescer de forma consistente nos últimos anos e que o aumento foi particularmente evidente em 2025.
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“A violência no espaço digital está a crescer. É uma tendência dos últimos anos e em 2025 conseguimos sentir um forte aumento face a 2024. A Linha Internet Segura recebeu 949 novos pedidos de apoio, o que representa um aumento de cerca de 39%.”
Outro dado preocupante está relacionado com o aumento de vítimas menores de idade. A APAV registou um crescimento significativo de crimes online contra crianças e adolescentes. E também as vítimas continuam a ser em maior número do sexo feminino, “este aumento teve em paralelo um crescimento significativo de casos envolvendo crianças. A Linha Internet Segura apoiou 109 menores de 18 anos, quando em 2024 tinham sido 76. É um aumento de mais de 92% e são todas situações de crimes sexuais contra crianças no espaço online.”
Apesar deste crescimento entre os mais novos, a maioria das vítimas continua a ser adulta. Cerca de 82,1% das situações envolvem pessoas entre os 18 e os 64 anos.
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No total das vítimas apoiadas, 409 são mulheres adultas em idade ativa, 37 têm mais de 65 anos e 58 são menores.
Carolina Soares sublinha ainda que determinados crimes online afetam de forma particular as mulheres.
“Percebemos que existem certos tipos de crimes e violências que ocorrem em maior número com mulheres. O que mais nos preocupa é aquilo a que chamamos violência sexual baseada em imagens ou vídeos. Cada vez mais raparigas e mulheres são vítimas de ameaças de partilha ou da partilha efetiva dessas imagens.”
Entre os crimes mais reportados à Linha Internet Segura, a burla surge no topo da lista, seguida da extorsão e do acesso ilegítimo a contas ou dados pessoais.
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