Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 13 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fogo

Oito desalojados em incêndio habitacional na Alta de Coimbra

08 mar, 2026 - 12:26 • Lusa

O incêndio ocorreu num edifício de três andares na rua Couraça dos Apóstolos, com o alerta a ter sido dado por volta das 4h40, disse à Lusa o subchefe principal dos Sapadores de Coimbra, Mário Miranda.

A+ / A-

Um incêndio durante a madrugada deste domingo num edifício situado na Alta de Coimbra provocou oito desalojados, afirmou à agência Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

O incêndio ocorreu num edifício de três andares na rua Couraça dos Apóstolos, com o alerta a ter sido dado por volta das 4h40, disse à Lusa o subchefe principal dos Sapadores de Coimbra, Mário Miranda.

"Neste momento, o prédio não tem condições de habitabilidade. O incêndio, que terá tido início no terceiro andar, afetou bastante a cobertura e águas furtadas. O resto do edifício, devido à água utilizada no combate, tem infiltrações", acrescentou.

Segundo o responsável, as oito pessoas desalojadas, incluindo duas crianças, foram realojadas num alojamento local situado na mesma rua, após contacto com a proteção civil municipal.

"Ficarão nesse alojamento por tempo indeterminado", referiu.

Além dos oito desalojados, Mário Miranda afirmou que há vários quartos usados por estudantes que, por ser fim de semana, não se encontravam no edifício, desconhecendo o total de pessoas que habitam o prédio.

No local, estiveram 45 elementos e 14 viaturas dos Bombeiros Sapadores, Voluntários de Coimbra e Brasfemes, Proteção Civil Municipal, PSP e PJ, disse.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 13 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)