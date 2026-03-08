Oito desalojados em incêndio habitacional na Alta de Coimbra

Um incêndio durante a madrugada deste domingo num edifício situado na Alta de Coimbra provocou oito desalojados, afirmou à agência Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

O incêndio ocorreu num edifício de três andares na rua Couraça dos Apóstolos, com o alerta a ter sido dado por volta das 4h40, disse à Lusa o subchefe principal dos Sapadores de Coimbra, Mário Miranda.

"Neste momento, o prédio não tem condições de habitabilidade. O incêndio, que terá tido início no terceiro andar, afetou bastante a cobertura e águas furtadas. O resto do edifício, devido à água utilizada no combate, tem infiltrações", acrescentou.

Segundo o responsável, as oito pessoas desalojadas, incluindo duas crianças, foram realojadas num alojamento local situado na mesma rua, após contacto com a proteção civil municipal.

"Ficarão nesse alojamento por tempo indeterminado", referiu.

Além dos oito desalojados, Mário Miranda afirmou que há vários quartos usados por estudantes que, por ser fim de semana, não se encontravam no edifício, desconhecendo o total de pessoas que habitam o prédio.

No local, estiveram 45 elementos e 14 viaturas dos Bombeiros Sapadores, Voluntários de Coimbra e Brasfemes, Proteção Civil Municipal, PSP e PJ, disse.