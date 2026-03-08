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Pelo menos um ferido após explosão em casa em Baião

08 mar, 2026 - 11:57

O alerta foi dado pelas 9h04 para a aldeia de Valadares, estando pelas 10h10 uma pessoa a ser assistida por ansiedade, revelou a fonte.

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Uma explosão, cerca das 09:00, numa casa unifamiliar em Baião, no distrito do Porto causou, pelo menos, um ferido, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

Questionada sobre as causas da explosão que "causou danos estruturais" na habitação, a fonte afirmou "poder estar relacionada com a instalação do gás".

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 10h20, encontravam-se no local nove operacionais e três viaturas. .

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