Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 13 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PJ investiga incêndio em hotel de empreendimento turístico em Grândola

08 mar, 2026 - 16:00 • Lusa

Hotel Na Praia ficou parcialmente afetado. Incêndio não causou quaisquer vítimas

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) vai investigar a origem do incêndio que deflagrou, este domingo de madrugada, nas instalações do hotel do empreendimento turístico Na Praia, em Troia, no concelho de Grândola, sem causar vítimas.

Contactada pela agência Lusa, fonte da PJ indicou que foi chamada ao local para fazer uma avaliação do cenário do incêndio, que consumiu parte central do hotel daquele empreendimento turístico, no concelho de Grândola, no distrito de Setúbal.

Elementos do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Setúbal "estiveram no local, esta manhã, a realizar perícias para tentar perceber a origem do incêndio", afirmou a mesma fonte.

O incêndio, de origem ainda desconhecida, ocorreu nas instalações do empreendimento turístico Na Praia, em Troia, tendo afetado "alguns quartos" situados na parte central do hotel que se encontrava "na fase final de acabamentos", divulgou o promotor do projeto Na Praia.

Bombeiros combatem incêndio em hotel na ilha de São Miguel

Açores

Bombeiros combatem incêndio em hotel na ilha de São Miguel

As duas moradias adjacentes ao hotel foram já evac(...)

"O hotel Na Praia ficou parcialmente afetado na sequência do incêndio que deflagrou esta madrugada, não causando quaisquer vítimas", disse José António Uva, promotor português do projeto Na Praia, citado num comunicado enviado à Lusa.

Abertura adiada

Segundo José António Uva "apenas um edifício do hotel ficou parcialmente afetado", numa extensão de 50 metros.

"O restante empreendimento, como as unidades de alojamento individuais, zonas públicas, o restaurante e a zona de serviços não sofreram quaisquer danos", acrescentou.

No mesmo comunicado, o responsável explicou que o hotel deveria abrir oficialmente em junho, mas, devido ao incêndio, "a abertura será adiada".

"Após a necessária avaliação junto das autoridades públicas e parceiros, começaremos já amanhã os trabalhos para o completo restabelecimento da zona afetada de forma a podermos realizar a abertura do hotel o mais breve possível", afiançou José António Uva.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta para o incêndio foi dado aos bombeiros às 04h40, sendo que, cerca das 14h30, o fogo já se encontrava dominado.

No local estiveram 90 operacionais de várias corporações de bombeiros do Alentejo Litoral, Península de Setúbal, Alentejo Central e Baixo Alentejo, apoiados por 35 veículos, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil de Grândola e PJ.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 13 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)