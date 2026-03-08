PJ investiga incêndio em hotel de empreendimento turístico em Grândola

O incêndio, de origem ainda desconhecida, ocorreu nas instalações do empreendimento turístico Na Praia, em Troia, tendo afetado "alguns quartos" situados na parte central do hotel que se encontrava "na fase final de acabamentos", divulgou o promotor do projeto Na Praia.

Elementos do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Setúbal "estiveram no local, esta manhã, a realizar perícias para tentar perceber a origem do incêndio", afirmou a mesma fonte.

Contactada pela agência Lusa, fonte da PJ indicou que foi chamada ao local para fazer uma avaliação do cenário do incêndio, que consumiu parte central do hotel daquele empreendimento turístico, no concelho de Grândola, no distrito de Setúbal.

A Polícia Judiciária (PJ) vai investigar a origem do incêndio que deflagrou, este domingo de madrugada, nas instalações do hotel do empreendimento turístico Na Praia, em Troia, no concelho de Grândola, sem causar vítimas.

As duas moradias adjacentes ao hotel foram já evac(...)

"O hotel Na Praia ficou parcialmente afetado na sequência do incêndio que deflagrou esta madrugada, não causando quaisquer vítimas", disse José António Uva, promotor português do projeto Na Praia, citado num comunicado enviado à Lusa.

Abertura adiada

Segundo José António Uva "apenas um edifício do hotel ficou parcialmente afetado", numa extensão de 50 metros.

"O restante empreendimento, como as unidades de alojamento individuais, zonas públicas, o restaurante e a zona de serviços não sofreram quaisquer danos", acrescentou.

No mesmo comunicado, o responsável explicou que o hotel deveria abrir oficialmente em junho, mas, devido ao incêndio, "a abertura será adiada".

"Após a necessária avaliação junto das autoridades públicas e parceiros, começaremos já amanhã os trabalhos para o completo restabelecimento da zona afetada de forma a podermos realizar a abertura do hotel o mais breve possível", afiançou José António Uva.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta para o incêndio foi dado aos bombeiros às 04h40, sendo que, cerca das 14h30, o fogo já se encontrava dominado.

No local estiveram 90 operacionais de várias corporações de bombeiros do Alentejo Litoral, Península de Setúbal, Alentejo Central e Baixo Alentejo, apoiados por 35 veículos, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil de Grândola e PJ.