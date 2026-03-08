Portugal entre os países com mulheres mais qualificadas da Europa, mas desigualdade salarial mantém-se

Portugal tem uma das maiores percentagens de mulheres qualificadas da Europa: só fica atrás da Estónia e da Letónia. No entanto, isso não se traduz em maior rendimento mensal nem em mais cargos de direção. Apesar da evolução registada nos últimos anos e de uma aproximação à média da União Europeia, ainda “existe uma clara assimetria entre a qualificação académica, a remuneração e a progressão profissional”.

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O retrato da situação da mulher no mercado de trabalho em Portugal é traçado pela Randstad, no âmbito do Dia Internacional da Mulher.

O relatório mostra que 59,1% das mulheres trabalhadoras têm formação superior, mas ocupam apenas 15,7% dos cargos de CEO e executivos nas maiores empresas do país.

Érica Alves Pereira, diretora da Randstad, diz que “há muito talento feminino que fica pelo caminho, o que significa que estamos a evoluir muito devagar e que ainda há muito trabalho a fazer no mercado português”.

De acordo com este relatório, o talento feminino concentra-se sobretudo nos setores da saúde e apoio social e na educação, enquanto os homens dominam os setores de maior peso tecnológico e produtivo, como a indústria e a construção.

“Esta fronteira nítida de género entre os setores de atividade não é apenas uma questão de preferência, mas um reflexo de barreiras e estereótipos que canalizam o talento qualificado para áreas distintas”, afirma Érica Alves Pereira.