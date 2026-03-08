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Dia Internacional da Mulher
PS quer reforço da igualdade no desporto
08 mar, 2026 - 11:22 • Hugo Monteiro
No Dia Internacional da Mulher, o Partido Socialista anuncia que vai apresentar, no Parlamento, um projeto lei e dois projetos de resolução para reforço da igualdade no Desporto e nas Forças Armadas, e ainda para exigir estudos sobre a violência contra as mulheres.
O Partido Socialista vai apresentar, esta semana, na Assembleia da República, um projeto lei para reforço da igualdade no Desporto.
A deputada Elza Pais explica que a proposta socialista prevê "o alargamento das subvenções de apoio para as licenças de parentalidade de 120 para 180 dias para os atletas de alto rendimento e o estabelecimento desta subvenção que não existe para as outras atletas, praticantes das seleções nacionais e atletas profissionais".
Em entrevista à Renascença lembra que já existe "uma subvenção especial para atletas de alto rendimento até aos 120 dias, para além das licenças de parentalidade normais", mas que a mesma não abrange "nem as praticantes em seleções nacionais, nem as atletas profissionais".
Com este projeto lei, o PS pretende reforçar a igualdade no desporto, "que é algo que tem vindo a fazer um percurso, mas cujas metas ainda estão muito difíceis de alcançar", o que tem "prejudicado muito a carreira desportiva das mulheres".
"A questão da gravidez e da maternidade não pode significar, de maneira nenhuma, a perda de apoios, a quebra de elegibilidade para programas de alto rendimento, bem como a saída forçada de carreiras competitivas", diz Elza Pais, que acrescenta, "quando isso acontece, geram-se desigualdades materiais face a atletas homens, a cuja trajetória raramente é interrompida por questões de parentalidade".
A antiga secretária de Estado da Igualdade diz esperar que esta proposta possa "introduzir um contributo para que a maternidade e sobretudo as licenças de parentalidade não prejudiquem as carreiras das mulheres atletas quando decidem ter um filho".
PS quer saber a real dimensão da violência contra mulheres
Nestas declarações à Renascença, Elza Pais revela, ainda, que o PS vai apresentar um projeto de resolução relacionado "com a necessidade de lançar estudos sobre a dimensão real da violência contra as mulheres".
"Sabemos que as participações às forças de segurança e, também, os pedidos de apoio às Organização Não Governamentais têm vindo a aumentar, mas queremos perceber qual é a dimensão real do fenómeno e, sobretudo, queremos perceber de que modo é que estes novos tipos de violência, nomeadamente a ciberviolência, ou o tipo de violência que atinge as mulheres em contextos pouco tradicionais, mesmo na política, estão a afetar as vítimas", explica.
A deputada do PS sublinha as "novas estratégias de afirmação e de violência, que são cada vez mais graves e que utilizam o ciberespaço e onde a misoginia aparece como uma forma de agredir e de silenciar as mulheres".
"Queremos perceber, do ponto de vista dos estudos, qual é a dimensão deste tipo de violências para melhor as podermos prevenir e combater", conclui.
Igualdade nas Forças Armadas
Ainda esta semana, o PS vai também apresentar um projeto de resolução para reforçar a igualdade de género nas Forças Armadas. Elza Pais diz que "as Forças Armadas têm vindo a fazer um percurso muito bom a este nível nos últimos 10 anos" e "Portugal inclusivamente tem estado na vanguarda das políticas de igualdade de género", no cumprimento "da resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que dá conta de que o reforço da igualdade de género nas Forças Armadas é importante para a constituição das equipas que vão negociar a paz e a segurança".
À Renascença, a antiga secretária de Estado da Igualdade lembra que esta "é uma resolução que já tem 25 anos", a que o país aderiu e, no seguimento da qual "foram estabelecidos a partir de 2009 planos setoriais para a defesa nacional".
"O plano que temos cessa agora", pelo o que o PS pretende "é que esse plano seja revisto à luz das novas exigências internacionais e dos conflitos armados que existem" e, também, "que seja renovado, no quadro de um novo ciclo, e que se adapte às novas exigências da realidade atual".
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