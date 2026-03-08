PS quer reforço da igualdade no desporto

O Partido Socialista vai apresentar, esta semana, na Assembleia da República, um projeto lei para reforço da igualdade no Desporto. A deputada Elza Pais explica que a proposta socialista prevê "o alargamento das subvenções de apoio para as licenças de parentalidade de 120 para 180 dias para os atletas de alto rendimento e o estabelecimento desta subvenção que não existe para as outras atletas, praticantes das seleções nacionais e atletas profissionais". Em entrevista à Renascença lembra que já existe "uma subvenção especial para atletas de alto rendimento até aos 120 dias, para além das licenças de parentalidade normais", mas que a mesma não abrange "nem as praticantes em seleções nacionais, nem as atletas profissionais". Com este projeto lei, o PS pretende reforçar a igualdade no desporto, "que é algo que tem vindo a fazer um percurso, mas cujas metas ainda estão muito difíceis de alcançar", o que tem "prejudicado muito a carreira desportiva das mulheres". "A questão da gravidez e da maternidade não pode significar, de maneira nenhuma, a perda de apoios, a quebra de elegibilidade para programas de alto rendimento, bem como a saída forçada de carreiras competitivas", diz Elza Pais, que acrescenta, "quando isso acontece, geram-se desigualdades materiais face a atletas homens, a cuja trajetória raramente é interrompida por questões de parentalidade".

A antiga secretária de Estado da Igualdade diz esperar que esta proposta possa "introduzir um contributo para que a maternidade e sobretudo as licenças de parentalidade não prejudiquem as carreiras das mulheres atletas quando decidem ter um filho". PS quer saber a real dimensão da violência contra mulheres Nestas declarações à Renascença, Elza Pais revela, ainda, que o PS vai apresentar um projeto de resolução relacionado "com a necessidade de lançar estudos sobre a dimensão real da violência contra as mulheres". "Sabemos que as participações às forças de segurança e, também, os pedidos de apoio às Organização Não Governamentais têm vindo a aumentar, mas queremos perceber qual é a dimensão real do fenómeno e, sobretudo, queremos perceber de que modo é que estes novos tipos de violência, nomeadamente a ciberviolência, ou o tipo de violência que atinge as mulheres em contextos pouco tradicionais, mesmo na política, estão a afetar as vítimas", explica. A deputada do PS sublinha as "novas estratégias de afirmação e de violência, que são cada vez mais graves e que utilizam o ciberespaço e onde a misoginia aparece como uma forma de agredir e de silenciar as mulheres".