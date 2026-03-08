Sistema do controlo de fronteiras está inoperacional e filas crescem no aeroporto de Lisboa

O sistema informático do controlo de fronteiras "rapid" está inoperacional desde esta madrugada, avança a RTP. Segundo a estação de televisão, trata-se do sistema de leitura de passaportes usado nos aeroportos.

A ANA Aeroportos admite que se estão a registar tempos de espera superiores ao habitual quer nas chegadas, quer nas partidas e está a pedir aos passageiros com voos para destinos fora do espaço Schenguen que cheguem ao aeroporto com maior antecedência.

Ainda segundo a RTP, trata-se de um problema técnico no datacenter da AIMA que está a afetar o controlo de fronteiras em todos os cinco aeroportos que têm voos internacionais: Ponta delgada, Porto, Lisboa, Faro e Funchal.

O Sistema de Segurança Interna refere que a previsão de resolução total é para breve.

