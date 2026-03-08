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Aviação
Sistema do controlo de fronteiras está inoperacional e filas crescem no aeroporto de Lisboa
08 mar, 2026 - 12:08 • Redação
Falha no datacenter da AIMA que está a afetar o controlo de fronteiras em todos os cinco aeroportos que têm voos internacionais.
O sistema informático do controlo de fronteiras "rapid" está inoperacional desde esta madrugada, avança a RTP. Segundo a estação de televisão, trata-se do sistema de leitura de passaportes usado nos aeroportos.
A ANA Aeroportos admite que se estão a registar tempos de espera superiores ao habitual quer nas chegadas, quer nas partidas e está a pedir aos passageiros com voos para destinos fora do espaço Schenguen que cheguem ao aeroporto com maior antecedência.
Ainda segundo a RTP, trata-se de um problema técnico no datacenter da AIMA que está a afetar o controlo de fronteiras em todos os cinco aeroportos que têm voos internacionais: Ponta delgada, Porto, Lisboa, Faro e Funchal.
O Sistema de Segurança Interna refere que a previsão de resolução total é para breve.
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