Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 14 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

CTT investem dois milhões de euros e abrem centro operacional em Rio de Mouro

09 mar, 2026 - 13:20 • Lusa

A infraestrutura atual conta com 75 centros operacionais na Península Ibérica, 31 dos quais totalmente automatizados, sendo que 17 servem os dois países.

A+ / A-

Os CTT abriram um centro operacional em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, com um investimento de cerca de dois milhões de euros e criaram 350 postos de trabalho diretos e indiretos, avançou a empresa.

Este centro operacional permite a preparação de até 300 rotas de distribuição, garante uma capacidade de processamento de 6.000 objetos por hora, num total de cerca de 126 mil objetos por dia e vai servir cerca de 900 mil pessoas.

"Este investimento permite-nos responder com maior eficiência e qualidade às necessidades dos nossos clientes, demonstrando de forma clara o nosso compromisso contínuo com a modernização e a inovação das operações", afirmou o presidente executivo dos CTT, João Bento.

Esta é a segunda inauguração de centros operacionais automatizados em Portugal no último ano, (em julho entrou em funcionamento o centro operacional de Algoz); já em Espanha foram inaugurados três novos centros operacionais (Málaga, Múrcia e Valência).

A infraestrutura atual conta com 75 centros operacionais na Península Ibérica, 31 dos quais totalmente automatizados, sendo que 17 servem os dois países.

Os CTT chegaram a processar cerca de um milhão de encomendas por dia na Península Ibérica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 14 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas