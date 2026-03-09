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Faca de cozinha "de grandes dimensões" apreendida a aluno numa escola em Marvila

09 mar, 2026 - 21:48 • Redação

Jovem escondia a arma branca na mochila "por sentir necessidade de autoproteção", depois de alegados episódios de bullying na escola.

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A PSP de Lisboa apreendeu uma faca de cozinha "de grandes dimensões" a um aluno numa escola da freguesia de Marvila, em Lisboa, depois de uma denúncia da coordenação interna do estabelecimento de ensino.

A equipa da Escola Segura confirmou os relatos de que "existia um jovem que estava na posse de uma faca de grandes dimensões no interior da sua mochila", apreendendo a arma branca, lê-se no comunicado das autoridades.

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Segundo a PSP de Lisboa, o jovem escondia a faca na mochila "por sentir necessidade de autoproteção", depois de alegados episódios de bullying na escola.

O caso já foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e ao Tribunal de Família e Menores de Lisboa.

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