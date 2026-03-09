Futuros professores: processo para pagar bolsas arranca na próxima semana

Cada estudante no último ano de mestrado em Ensino tem direito a uma bolsa no valor de 360 euros, ao longo dos 10 meses, em que faz o estágio profissionalizante numa escola pública ou privada.

Trata-se de uma medida decidida pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação com o objetivo de atrair jovens para a carreira docente.

Mas os estudantes que optaram por fazer o estágio no ensino privado ainda nada receberam, segundo denunciou, na Renascença, o diretor-executivo da Associação Particular do Ensino Privado e Cooperativo (AEEP), que revelou que já estão em falta mais de 2.100 euros a cada jovem.

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Em resposta à Renascença, fonte do gabinete do ministro Fernando Alexandre avança que na próxima semana vão ser pedidas informações aos colégios “para que se inicie o processo de pagamento de forma mais organizada e atualizada”, garantindo que “os pagamentos terão efeitos retroativos à data de início do estágio no ano letivo 2025/2026”.