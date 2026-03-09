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Futuros professores: processo para pagar bolsas arranca na próxima semana

09 mar, 2026 - 19:23 • Fátima Casanova

Depois de a Renascença ter denunciado que o Governo não estava a pagar aos estudantes que fazem estágio profissionalizante em colégios, o Ministério da Educação diz que processo arranca na próxima semana. Em falta estão mais de 2 mil euros a cada estudante.

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Cada estudante no último ano de mestrado em Ensino tem direito a uma bolsa no valor de 360 euros, ao longo dos 10 meses, em que faz o estágio profissionalizante numa escola pública ou privada.

Trata-se de uma medida decidida pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação com o objetivo de atrair jovens para a carreira docente.

Mas os estudantes que optaram por fazer o estágio no ensino privado ainda nada receberam, segundo denunciou, na Renascença, o diretor-executivo da Associação Particular do Ensino Privado e Cooperativo (AEEP), que revelou que já estão em falta mais de 2.100 euros a cada jovem.

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Em resposta à Renascença, fonte do gabinete do ministro Fernando Alexandre avança que na próxima semana vão ser pedidas informações aos colégios “para que se inicie o processo de pagamento de forma mais organizada e atualizada”, garantindo que “os pagamentos terão efeitos retroativos à data de início do estágio no ano letivo 2025/2026”.

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De acordo com o Ministério da Educação, a “Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE) está a adaptar a plataforma de processamento de vencimentos para integrar o pagamento das bolsas às entidades privadas”.

Quanto aos estudantes que estão a fazer o estágio profissionalizante nas escolas públicas, “até ao momento, já foram pagas 1.710 bolsas”, conclui o Ministério da Educação em resposta à Renascença.

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  • Daniela Catarina
    05 jun, 2026 SÃO PEDRO MERELIM 10:15
    Bom dia, estou a enviar este comentário para saber como está a situação do pagamento das bolsas a professores estagiários em instituições privadas. aguardo resposta o mais breve possível.
  • Rita G.
    21 abr, 2026 Porto 09:29
    Continuamos sem "ver um tostão"...

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