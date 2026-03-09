Incêndio em fábrica de "pellets" causa dois feridos em Alcobaça

Dois trabalhadores de uma fábrica de "pellets", em Alcobaça, ficaram feridos esta segunda-feira devido a um incêndio que deflagrou numa conduta da empresa, informou o Comando sub-regional do Oeste de Operações de Socorro.

O incêndio deflagrou "numa conduta da fábrica e provocou ferimentos graves num trabalhador de 42 anos e ferimentos leves num outro, de 32 anos", disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional do Oeste de Operações de Socorro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os feridos foram transportados para o hospital de Leiria, de acordo com a mesma fonte.

O incêndio deflagrou às 15h58, numa fábrica situada na zona industrial de Alcobaça, tendo "os danos sido circunscritos à zona da conduta", explicou ainda a fonte, acrescentando que às 18h00 "o fogo tinha já entrado em resolução".

No local estiveram 26 operacionais dos bombeiros de Alcobaça, Pataias e Nazaré, apoiados por 10 viaturas das corporações e da GNR, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Leiria.