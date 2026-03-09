Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em fábrica de "pellets" causa dois feridos em Alcobaça

09 mar, 2026 - 18:34 • Lusa

Os feridos foram transportados para o hospital de Leiria.

A+ / A-

Dois trabalhadores de uma fábrica de "pellets", em Alcobaça, ficaram feridos esta segunda-feira devido a um incêndio que deflagrou numa conduta da empresa, informou o Comando sub-regional do Oeste de Operações de Socorro.

O incêndio deflagrou "numa conduta da fábrica e provocou ferimentos graves num trabalhador de 42 anos e ferimentos leves num outro, de 32 anos", disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional do Oeste de Operações de Socorro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os feridos foram transportados para o hospital de Leiria, de acordo com a mesma fonte.

O incêndio deflagrou às 15h58, numa fábrica situada na zona industrial de Alcobaça, tendo "os danos sido circunscritos à zona da conduta", explicou ainda a fonte, acrescentando que às 18h00 "o fogo tinha já entrado em resolução".

No local estiveram 26 operacionais dos bombeiros de Alcobaça, Pataias e Nazaré, apoiados por 10 viaturas das corporações e da GNR, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Leiria.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 15 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas