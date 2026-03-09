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Municípios da área de Lisboa entregaram um terço da habitação prevista no PRR
09 mar, 2026 - 14:42 • Lusa
Área Metropolitana de Lisboa entregou cerca de 8.500 habitações no âmbito do PRR até ao início de março. Número representa cerca de um terço das casas previstas no plano europeu. Maioria das habitações resulta de processos de reabilitação.
Os municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) entregaram até ao início deste mês cerca de 8.500 habitações, na maioria reabilitadas, cerca de um terço do previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em execução até final de agosto.
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Em comunicado hoje divulgado, a AML adianta que, dos cerca de 24.300 fogos candidatados ao plano de financiamento europeu, foram entregues 8.500 até ao início de março, 76% dos quais em resultado de processos de reabilitação.
Não chegam a um quinto as habitações de construção nova entregues (18%), havendo ainda menores fatias decorrentes de processos de aquisição (2%) e de aquisição com reabilitação (4%), segundo o balanço feito na reunião do Grupo de Trabalho Metropolitano de Habitação, realizada na quinta-feira passada.
As habitações submetidas ao PRR pelos 18 municípios da AML correspondem a um investimento de aproximadamente 1,5 mil milhões de euros, que encontra financiamento também no programa 1º Direito.
Além das câmaras municipais, outras entidades públicas no território da AML candidataram mais 1.500 habitações para suprir as carências de habitação verificadas na região.
Inicialmente, Portugal tinha até junho para entregar as 26 mil casas previstas no âmbito do PRR, mas o número foi revisto para 27.500 e a meta final estendida até 31 de agosto.
A Área Metropolitana de Lisboa é composta por 18 municípios das margens norte e sul do Rio Tejo, nomeadamente Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.
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