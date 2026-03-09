Preventiva para um ex-administrador de insolvência detido na operação Cinderela

Um ex-administrador de insolvência ficou esta segunda-feira em prisão preventiva depois de detido na operação Cinderela, que investiga um alegado esquema criminoso usado em processos de insolvência que permitiu beneficiar os insolventes em prejuízo dos reais credores.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a 3 de março a detenção, na zona Norte, de três ex-administradores de insolvência, de um advogado e de seis empresários e comerciantes, os quais foram presentes a primeiro interrogatório judicial junto do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

Fonte judicial indicou à agência Lusa que o TIC do Porto aplicou a um dos ex-administradores de insolvência a medida de coação mais gravosa, e a outro a suspensão de funções como administrador de insolvência, a proibição de exercer qualquer cargo em empresas, a proibição de contactos com qualquer testemunha ou arguido neste ou noutro inquérito, e a proibição de entrar em qualquer Tribunal de Comércio em Portugal.

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Outros quatro arguidos ficaram com o Termo de Identidade e Residência (TIR) e proibidos de contactar com intervenientes neste inquérito, enquanto os restantes quatro detidos ficaram sujeitos apenas a TIR. Os arguidos têm idades entre os 44 e os 77 anos.

No comunicado divulgado a 3 de março, a PJ indicou que os detidos se encontram indiciados pela prática dos crimes de associação criminosa, corrupção, burla qualificada, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, que terão sido praticados, pelo menos, entre 2023 e 2025.