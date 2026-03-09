PSP apreendeu oito toneladas de precursores de explosivos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu mais de oito toneladas de precursores de explosivos, numa operação que incluiu 154 ações de fiscalização e originou 34 contraordenações, adiantou esta polícia em comunicado.

"Durante a operação foram apreendidas mais de oito toneladas (8.650 kg) de nitrato de amónio por armazenagem de nitratos em quantia superior ao permitido e sem a respetiva licença emitida pela PSP e por armazenagem de precursores de produtos explosivos objeto de restrições fora das áreas reservadas às quais o público não tenha acesso".

As 154 fiscalizações detetaram irregularidades que resultaram em contraordenações por falta de registo ou registo irregular de transações e fabrico (21), armazenagem irregular (oito), incumprimento de normas técnicas (duas) e disponibilização de precursores interditos a particulares (três).

Segundo os dados divulgados, em menos de três meses este ano a PSP já instaurou quase tantos autos de contraordenação quanto os 37 abertos em todo o ano de 2025.

O nitrato de amónio é o produto com maiores quantidades apreendidas pela PSP desde 2022, registando desde essa altura um total de 441.192,5 quilos apreendidos.

As ações de fiscalização, que se inserem nas competências exclusivas da PSP no licenciamento, controlo e fiscalização na produção, venda e uso destes produtos, visaram operadores económicos que disponibilizam precursores de explosivos e utilizadores profissionais "para prevenir ilícitos criminais associados a esta atividade".

A operação, que decorreu entre 02 e 06 de março, enquadra-se no Dia Europeu em Memória das Vítimas de Terrorismo, instituído pela União Europeia, e que se assinala a 11 de março, data dos atentados terroristas na estação de Atocha, em Madrid, com recurso a explosivos, tendo provocado 193 mortos e cerca de 2.000 feridos.

"Com este tipo de atividade operacional a PSP visa contribuir para a redução da ameaça que os precursores de explosivos representam na União Europeia, reforçando o sistema de controlo da atividade de comercialização e utilização de precursores de explosivos, cujas substâncias ou preparações podem ser utilizadas indevidamente para o fabrico ilícito de explosivos", conclui o comunicado da PSP.