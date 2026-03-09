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Retomada circulação na Linha do Douro entre a Régua e o Pocinho

09 mar, 2026 - 11:11 • Lusa

Circulação ferroviária estava suspensa na sequência da passagem da tempestade Kristin a 28 de janeiro,.

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A circulação ferroviária na Linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho, foi esta segunda-feira retomada depois de ter estado suspensa na sequência da passagem da tempestade Kristin a 28 de janeiro, disse à Lusa fonte da CP.

De acordo com a CP - Comboios de Portugal, "entre as estações de Marco de Canaveses e Régua continuará a efetuar-se o serviço rodoviário de substituição, por motivo de obras de modernização a cargo da IP - Infraestruturas de Portugal".

Como consequência das tempestades que se fizeram sentir em Portugal continental desde 28 de janeiro, ainda permanecem suspensas a circulação na Linha do Oeste e na Linha da Beira Baixa, realizando-se apenas comboios Regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.

Dezanove pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados. Mais de metade das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

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