Seis imigrantes irregulares notificados em ação de fiscalização na zona de Lisboa

Seis imigrantes em situação irregular em Portugal foram notificados pela PSP no âmbito de uma ação de fiscalização realizada na sexta-feira, na zona de Lisboa, que envolveu várias polícias e autoridades e que visou a imigração ilegal, adiantou a Polícia Marítima.

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Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Polícia Marítima adianta que, na operação “Travessia Segura II”, realizada a 6 de março e que contou com a colaboração da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da Polícia de Segurança Pública (UNEF, PSP), foram abordadas oito pessoas que utilizavam o transporte fluvial no Tejo entre Cacilhas e Cais do Sodré.

“Tendo sido efetuada a identificação e notificação de seis cidadãos estrangeiros em situação irregular em território nacional”, refere a Polícia Marítima no comunicado.

Realizou-se também uma ação de fiscalização dirigida à restauração, “em colaboração com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e com a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)”, no âmbito da operação “Portugal Sempre Seguro 2026”, sob coordenação do Sistema de Segurança Interna (SSI).

No decurso desta ação foram detetadas oito infrações pela ASAE e uma pela ACT, que deram origem a processos de contraordenação.