Abertos mais sete processos disciplinares a agentes da PSP suspeitos de tortura na Esquadra do Rato

“Com as notícias da semana passada, sobre detenção de sete elementos da PSP, o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) determinou a abertura de sete processos disciplinares”, disse, acrescentando que a IGAI avocou os processos disciplinares.

A detenção de mais sete agentes da PSP na sequência da investigação a alegados crimes de tortura grave, violação, agressões e abuso de poder na Esquadra do Rato , deu já origem a sete novos processos disciplinares. A revelação é feita à Renascença pelo responsável pela Inspeção Geral da Administração Interna, o juiz desembargador Pedro Figueiredo.

O inspetor geral da Administração Interna diz que “são agora nove os processos disciplinares e um inquérito crime a decorrer".

Questionado sobre se teria sido dada alguma classificação prioritária — dado o impacto social dos alegados factos —, o desembargador Pedro Figueiredo afirmou que estes “são processos prioritários que, pela sua relevância, têm de ser tratados de forma mais célere”.

Os processos disciplinares acompanham o processo crime, estando IGAI e Ministério Público “em cooperação nesta investigação”.

Questionado sobre se estão, ou não, a ser investigados mais agentes, uma vez que haverá cerca de 70 polícias que, neste caso da Esquadra do Rato terão visualizado imagens e divulgado vídeos, o inspetor geral revela que, embora este seja um número que assusta, está em investigação no processo de inquérito.

O caso remonta a julho de 2025 quando dois agentes da PSP foram detidos na sequência de buscas feitas pelo Ministério Público (MP) por suspeitas do crime de tortura, ofensas à integridade física qualificadas, peculato e falsificações.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, foi a própria PSP que denunciou os factos em investigação ao MP. "No inquérito investiga-se a eventual prática de diversos crimes, designadamente tortura, ofensas à integridade física qualificadas, peculato e falsificações", referia, à data, a PGR, em comunicado.