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Detido suspeito de disparar contra porta de discoteca na Feira

10 mar, 2026 - 13:12 • Lusa

Homem, de 33 anos, é suspeito de ter disparado vários tiros contra estabelecimento de diversão noturna na passagem de ano, num quadro de alegada violência doméstica.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 33 anos, suspeito de ter disparado vários tiros contra a porta de uma discoteca em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou esta terça-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o detido está "fortemente indiciado pela prática dos crimes de dano com violência, violência doméstica e detenção de arma proibida", ocorridos em 1 de janeiro, num estabelecimento de diversão noturna, em Santa Maria da Feira.

"Na tentativa de perseguir a sua ex-companheira, o arguido dirigiu-se ao referido estabelecimento, onde sabia que a encontraria e, após ser convidado a abandonar o local, efetuou disparos com uma arma de fogo, em direção à porta de entrada do espaço, como forma de retaliação", refere a mesma nota.

No âmbito da investigação desenvolvida, a Judiciária diz ter recolhido relevantes elementos probatórios que permitiram identificar, localizar e deter o suspeito, na cidade de Vila Nova de Gaia.

A PJ refere ainda que foram apreendidos diversos elementos de prova que reforçaram os indícios da prática dos crimes em investigação, designadamente a arma de fogo que terá sido utilizada na realização dos disparos.

O detido, que, segundo a PJ, tem um vasto registo de antecedentes criminais por crimes contra o património, a honra, a autoridade pública e por detenção de arma proibida, pelos quais cumpriu pena de prisão, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

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