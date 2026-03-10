Governo abre novo concurso para baterias de armazenamento de energia elétrica

O Governo avança para um concurso para o armazenamento de energia em baterias no valor de 60 milhões de euros. O anúncio foi feito pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, em entrevista à Renascença e ao Jornal Público, no programa “Hora da Verdade” que será emitido esta quinta-feira.

O concurso avança esta terça-feira, com recurso a verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Em consequência da tempestade, verificou-se a urgência e a importância de tornar a nossa rede elétrica mais resiliente. Isso passa por ter mais armazenamento hídrico, mas vamos [também] ter armazenamento por baterias. Vamos abrir concurso para o qual redirecionámos 60 milhões de euros do PRR que ainda tínhamos”, explica a ministra com as pastas do Ambiente e da Energia.

Cabe às empresas em concurso definir o valor, a dimensão e o local onde vão instalar as baterias para armazenamento a ligar à rede elétrica.

Maria da Graça Carvalho reconhece que a aposta das baterias, só por si, não resolve os desafios associados a emergências como as vividas recentemente na zona centro do país. No entanto, a ministra confia que a medida tornará a rede mais resiliente.

“Vamos precisar mais de armazenamento hídrico, vamos precisar de algumas linhas enterradas – e para isso está a ser feito um estudo - mas esta é uma das componentes importantes”, explica a governante nesta entrevista.

Não é a primeira vez que o Governo abre um concurso para financiamento de projetos de armazenamento elétrico em baterias. No entanto, a “boa execução do PRR” permitiu este concurso extraordinário que permite reforçar a rede elétrica.

“Por acordo com a Comissão Europeia, embora seja PRR, esta verba passou para um sistema dentro da Agência para o Clima e temos dois anos para concluir este programa”, explica Graça Carvalho