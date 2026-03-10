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Greve dos guardas prisionais da cadeia de Vale de Judeus começa esta terça-feira
10 mar, 2026 - 06:00 • Lusa
A greve será total. Os detidos que não têm atividades - não estudam nem trabalham - terão o horário de pátio reduzido, ficando 22 horas por dia nas celas.
Os guardas prisionais começam esta terça-feira uma greve na cadeia de Vale de Judeus, de onde fugiram cinco reclusos em 2024, que se prolonga até ao dia 30 de abril.
O protesto foi marcado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que considera que a segurança na cadeia de Vale de Judeus não foi reforçada depois da fuga que aconteceu em setembro de 2024.
A greve será total e, segundo explicou este sindicato à Lusa, os presos que não têm atividades - não estudam, nem trabalham - terão o horário de pátio reduzido e vão ficar nas respetivas celas 22 horas por dia.
A redução dos horários de pátio é, aliás, uma das reivindicações desta greve, à semelhança daquilo que aconteceu na cadeia do Linhó, onde os reclusos sem atividades viram os seus horários reduzidos.
O número de visitas também será reduzido para todos os presos, que “passam a ter só uma visita por semana”, acrescentou o sindicato que emitiu o aviso prévio de greve, referindo ainda que a greve terá impacto nas idas a consultas e a tribunal.
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