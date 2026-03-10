Hospital de Loures: urgência regional de obstetrícia abre segunda-feira, às 9h00

A nova urgência regional de ginecologia e obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, abre na segunda-feira, 16 de março, às 9h00 da manhã.

A medida foi anunciada esta terça-feira, em comunicado, pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

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Com a abertura da urgência regional em Loures, o Hospital de Vila Franca de Xira deixa de ter urgências de ginecologia e obstetrícia e passa a fazer apenas partos programados, e consultas abertas para doença aguda não urgente.

A Direção Executiva do SNS diz que o funcionamento da urgência centralizada será articulado entre as duas ULS, para garantir recursos humanos adequados.

O modelo será avaliado a cada seis meses.

“A centralização regional da urgência permite reforçar a qualidade clínica, reduzir a instabilidade operacional – provocada pela carência de profissionais especializados – e assegurar uma maior previsibilidade às utentes”, sublinha o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida.