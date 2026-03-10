Linha nacional de prevenção do suicidio atendeu mais chamadas na época natalícia

Mais de metade das 12.172 chamadas atendidas pela Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico 1411 ocorreu na época natalícia, revelou esta terça-feira o coordenador do serviço de apoio. "O período do Natal é naturalmente um período de festa nas famílias, de reencontros, mas também é um período que pode ser um período de saudade, um período de maior conflitualidade e um período de maior isolamento para as pessoas que estão sem família e isso pode aumentar de facto o número dos pedidos de ajuda", disse à Lusa José Carlos Santos. Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, contacte um médico especialista, ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como o SNS 24 (808 24 24 24), a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico (1411), o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484). Desde de que entrou em funcionamento no dia 10 de setembro até à segunda-feira passada, a linha atendeu 12.172 chamadas, sendo que os meses de novembro (2.041), dezembro (2.309) e janeiro (2.441) receberam no total de 6.791 telefonemas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

José Carlos Santos referiu que outra razão para o maior número de telefonemas para a linha, com o objetivo de prevenir o suicídio e comportamentos auto lesivos, nesses meses pode ter sido a realização de uma campanha publicitária nesse período.

Nos meses antes e depois da época festiva o número de chamadas registado no serviço de apoio gratuito, que funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano, foi mais reduzido. Em setembro do ano passado foram atendidas 1.221 chamadas e em outubro esse número subiu para as 1.609. Em fevereiro de 2026, foram atendidas 1.945 chamadas e desde do dia 1 de março até à segunda-feira passada foram registados 606 telefonemas no serviço de apoio. José Carlos Santos disse que ainda não existe ainda um estudo sobre os efeitos da linha 1411, mas referiu que utentes da linha já ligaram de volta a agradecer a ajuda. "Os nossos profissionais que estão a atender, referem que muitas vezes as pessoas ligam a reportar e a agradecer a intervenção que tiveram quando ligaram anteriormente para a linha numa situação de crise", disse o responsável. De acordo com José Carlos Santos, cerca de 340 situações foram encaminhadas para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sendo que a alternativa de encaminhamento é a linha de apoio psicológico.