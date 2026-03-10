Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Meteorologia

Neve e agitação marítima coloca 12 distritos do continente sob aviso amarelo

10 mar, 2026 - 07:51 • Lusa

Queda de neve prevista acima de 1.400 metros de altitude, que pode acumular-se até 10 centímetros acima dos mil metros de altitude.

A+ / A-

12 distritos do continente estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo até às 03h00, por causa da queda de neve acima de 1.400 metros de altitude, que pode acumular-se até 10 centímetros acima dos mil metros de altitude.

Num comunicado, o IPMA alerta que a queda e acumulação de neve e a possível formação de gelo pode causar perturbação, dando como exemplo vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados.

O IPMA emitiu também aviso amarelo devido à agitação marítima para os distritos de Aveiro, Porto e Braga, válido até às 06h00 desta terça-feira.

Com o mesmo aviso e também devido à agitação marítima estão os distritos de Coimbra (até às 09h00), Leiria (até às 12h00), Lisboa (até às 13h00), Faro, Beja e Setúbal (até às 15h00).

O instituto prevê a ocorrência de ondas de noroeste, com entre quatro a 4,5 metros de altura.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente, aguaceiros, em especial no Centro e Sul, que serão de neve nas terras altas, assim como formação de gelo e descida da temperatura mínima e subida da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 1 graus Celsius (na Guarda) e os 10 (em Faro) e as máximas entre os 09 (na Guarda) e os 17 (em Braga).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 15 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas