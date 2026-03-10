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PJ. Greve pode interromper investigação criminal, avisa sindicato

10 mar, 2026 - 07:30 • Liliana Monteiro , João Malheiro

Nuno Domingos diz que há regiões com problemas de falta de operacionais, problema que será "herdado" pelo novo diretor nacional da PJ.

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Entrevista Presidente da ASFIC - Nuno Domingos
Veja a entrevista ao presidente da ASFIC

O crime está mais complexo e exigente e o presidente da Associação Sindical de Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) diz, à Renascença, que pode estar para breve uma greve. Afinal, os inspetores não são pagos pelas muitas horas extra que fazem.

Nuno Domingos explica que independentemente do número de horas extra, "ninguém pode ganhar mais do que um terço do vencimento". Nuno Domingos diz que os inspetores "são obrigados a trabalhar sem receber".

Caso haja mesmo greve, a adesão "pode pôr em causa as investigações e algumas operações".

Só há um inspetor de prevenção para crimes contra pessoas e outro de polícia científica para toda a península de Setúbal, denuncia o sindicalista.

"É só atravessar a ponte 25 de Abril. Uma vítima do outro lado da ponte tem de ter o mesmo tratamento do que aquele aqui em Lisboa. Acontece um homicídio e é um inspetor e um especialista", realça.

Nuno Domingos diz que este problema vai ser herdado pelo novo diretor da Polícia Judiciária (PJ). Mas há mais regiões com problemas de falta de operacionais.

"Com exceção de Lisboa e do Porto, no resto do país é só um especialista de polícia científica que vai aos locais dos crimes. Nos termos das orientações internacionais, na recolha de prova têm de ir duas pessoas", refere.

Escolher um novo diretor para a PJ dentro da instituição, como já anunciou a ministra da Justiça, é uma mais valia para Nuno Domingos, que classifica a ida de Luis Neves para o cargo de ministro da Administração Interna como um gesto de reconhecimento desta polícia.

Luis Neves que deixou por fazer muito em matéria de regulamentação em áreas como o estatuto e colocações, sublinha o sindicalista.

"O que nós esperamos concretamente é a regulamentação do estatuto. Foi aprovado e estava previsto que os regulamentos fossem aprovados. Ainda estão por aprovar 14 regulamentos que são críticos. Esperemos que esse seja o foco do novo diretor nacional", apela.

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