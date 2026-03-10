Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 16 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Primeiro dia de greve na prisão de Vale de Judeus com adesão de 90%

10 mar, 2026 - 22:21 • Alexandre Abrantes Neves

À Renascença, o presidente do Sindicato avança que os efeitos já se sentem no dia-a-dia dos reclusos e exige respostas à direção da cadeia.

A+ / A-

No primeiro dia de greve, a adesão na prisão de Vale dos Judeus rondou os 90%, segundo o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).

Em declarações à Renascença, o presidente Frederico Morais adianta que os serviços mínimos estão a ser cumpridos, mas que ainda há outros guardas a trabalhar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Infelizmente, temos pessoas que estão ligadas à chefia da cadeia que, devido aos postos que ocupam, não têm um impacto direto com as atividades do recluso”, afirma. “Mas esperamos uma adesão superior nos próximos dias”.

Sobre os efeitos da greve, Frederico Morais diz que os efeitos se sentem “bastante” e em várias atividades da cadeia. “O recluso tem duas horas de céu aberto, tem atividades produtivas da cadeia, empresas contratadas, tem escola, o centro de formação. De resto, está tudo fechado 22 horas”.

Vale de Judeus. Sindicato queixa-se que guardas prisionais foram punidos e mais nada mudou

Fuga de reclusos

Vale de Judeus. Sindicato queixa-se que guardas prisionais foram punidos e mais nada mudou

Frederico Morais sublinha que no terreno nada mudo(...)

A greve está prevista até 30 de abril, mas o SNCGP insiste que está “nas mãos” da direção da cadeira terminar com a paralisação mais cedo e dar resposta às exigências de segurança dos profissionais daquela prisão, de onde se evadiram cinco reclusos em setembro de 2024.

“A cedência é simples. É a direção da cadeia pôr as redes no pátio. Nós fizemos questão de transmitir ao Governo [esta terça-feira] que essa é uma questão incontornável. Ao mesmo tempo, é necessário a limpeza das matas à volta da cadeia. E, quando isso acontecer, nós ponderaremos suspender a greve”, remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 16 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas