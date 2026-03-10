Primeiro dia de greve na prisão de Vale de Judeus com adesão de 90%

No primeiro dia de greve, a adesão na prisão de Vale dos Judeus rondou os 90%, segundo o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).

Em declarações à Renascença, o presidente Frederico Morais adianta que os serviços mínimos estão a ser cumpridos, mas que ainda há outros guardas a trabalhar.

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“Infelizmente, temos pessoas que estão ligadas à chefia da cadeia que, devido aos postos que ocupam, não têm um impacto direto com as atividades do recluso”, afirma. “Mas esperamos uma adesão superior nos próximos dias”.

Sobre os efeitos da greve, Frederico Morais diz que os efeitos se sentem “bastante” e em várias atividades da cadeia. “O recluso tem duas horas de céu aberto, tem atividades produtivas da cadeia, empresas contratadas, tem escola, o centro de formação. De resto, está tudo fechado 22 horas”.