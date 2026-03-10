Programa da PSP atribuiu mais de 708 mil pulseiras e encontrou 63 crianças em 14 anos

A PSP conseguiu, em 14 anos, o "reencontro rápido" com as famílias de 63 crianças cujo paradeiro se desconhecia momentaneamente.

Em comunicado, a PSP indica que desde 2012, ano do lançamento do programa, foram atribuídas 708.901 pulseiras, 94.043 das quais em 2025 e 9.002 desde o início deste ano.

A Polícia de Segurança Pública vai lançar na quarta-feira a edição 2026 do programa "Estou Aqui! Crianças", uma iniciativa que consiste na distribuição de pulseiras gratuitas que facilitam a sinalização de crianças desaparecidas entre os dois e os 15 anos.

A PSP distribuiu em 14 anos mais de 708 mil pulseiras no âmbito do programa "Estou Aqui!", que ajuda a sinalizar crianças desaparecidas , e encontrou 63 crianças perdidas momentaneamente das famílias, indicaram esta terça-feira as autoridades.

"Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre somente necessita contactar a PSP por intermédio do número de emergência nacional (112), comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo. A PSP, de imediato, promove todos os esforços para garantir a segurança da criança, informa a família e assegura o reencontro familiar", refere a polícia.

A adesão ao programa "Estou Aqui! Crianças" não implica qualquer custo e a pulseira é válida até ao final do ano civil em que é atribuída, podendo ser pedida através do site do Programa Estou Aqui! Crianças.

Após ser efetuado o registo, os requerentes devem deslocar-se à esquadra da PSP escolhida e levantar as pulseiras.

As pulseiras, que se destinam a crianças com idades compreendias entre os dois e os 15 anos e possuem um código alfanumérico, único e sem qualquer relação com dados pessoais, são válidas em todo o país e podem ser solicitadas tanto para crianças residentes em Portugal, como não residentes.

A PSP garante que "a plataforma é gerida pela PSP e os dados pessoais são utilizados única e exclusivamente no contexto do programa".