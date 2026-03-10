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PTRR tem apoio ao setor da rádio para criação de uma "rede resiliente crítica", diz Leitão Amaro

10 mar, 2026 - 23:30 • Lusa

Para o ministro da Presidência, reforçar o setor da rádio é importante para que "os portugueses saibam que têm uma rede resiliente onde se podem manter informados", mesmo em situação de catástrofe.

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O ministro da Presidência anunciou esta terça-feira que o PTRR, cujo programa definitivo será aprovado em abril, tem dentro do pilar resiliência uma parte que é apoio ao setor da rádio para criação de uma rede resiliente crítica.

António Leitão Amaro falava no jantar-debate sobre "Políticas Públicas para os Media", organizado pela Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social (CPMCS).

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"O PTRR que é o novo programa que aprovaremos no início do mês de abril, tem dentro do pilar resiliência uma parte que é apoio ao setor da rádio para a criação de uma rede resiliente crítica", anunciou o governante.

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"É inevitável fazermos um esforço de investimento" com "cooperação entre as entidades do setor", seja associações das rádios regionais e locais, seja grupos nacionais, referiu.

Portanto, "a bola está agora do vosso lado nessa cooperação, para que possamos disponibilizar fundos a preparar o setor da rádio nacional para ter torres, transmissores, rede, alimentação, armazenamento de energia e geradores, e circuitos de comunicação da Autoridade da Proteção Civil" que coordena a crise, para a rede, ou para os estúdios para a rede de transmissão crítica e para o país inteiro.

Isto para que, perante uma situação de catástrofe, "os portugueses saibam que têm uma rede resiliente onde se podem manter informados", sintetizou.

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