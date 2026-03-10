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Operação Marquês

Sócrates volta a ficar sem advogado e julgamento é interrompido

10 mar, 2026 - 08:50 • João Malheiro

O advogado oficioso tinha sido nomeado para o processo à revelia do antigo primeiro-ministro e contava com apenas 10 dias para se inteirar do processo.

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José Sócrates voltou a ficar sem advogado no julgamento no âmbito da Operação Marquês.

Segundo avança a CNN Portugal, Marco António Amaro fez chegar um pedido de escusa ao conselho regional de Lisboa da Ordem dos Advogados.

O advogado oficioso tinha sido nomeado para o processo à revelia do antigo primeiro-ministro e contava com apenas 10 dias para se inteirar do processo antes do julgamento reatar a 17 de março.

No entanto, desistiu rapidamente. Neste momento, não se sabe quais os motivos que levaram a esta decisão.

Certo é que esta saída vai interromper, de novo, o julgamento de José Sócrates. O antigo primeiro-ministro já contou com oito advogados desde o início da Operação Marquês.

João Araújo morreu, enquanto Pedro Delille, José Preto e Sara Leitão Moreira renunciaram. Entretanto, os advogados oficiosos José Ramos, Inês Louro e Ana Velho também abandonaram o processo. Marco António Amaro torna-se, assim, o mais recente a seguir a tendência.

Sócrates terá de apresentar um novo defensor. Caso não aconteça, a Ordem dos Advogados terá de nomear um oficioso para representar o arguido.

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  • EU
    10 mar, 2026 PORTUGAL 12:24
    Eu que não sou ADVOGADO sei como o ESQUEMA funcionava e continua a funcionar. Assim sendo, PRENDAM os que COLABORAM com Ele.
  • Palhaçada
    10 mar, 2026 É o que esta "justiça" é 09:42
    Mais vale soltarem o gajo e acabarem com esta palhaçada...

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