- Noticiário das 11h
- 15 jun, 2026
-
Operação Marquês
Sócrates volta a ficar sem advogado e julgamento é interrompido
10 mar, 2026 - 08:50 • João Malheiro
O advogado oficioso tinha sido nomeado para o processo à revelia do antigo primeiro-ministro e contava com apenas 10 dias para se inteirar do processo.
José Sócrates voltou a ficar sem advogado no julgamento no âmbito da Operação Marquês.
Segundo avança a CNN Portugal, Marco António Amaro fez chegar um pedido de escusa ao conselho regional de Lisboa da Ordem dos Advogados.
O advogado oficioso tinha sido nomeado para o processo à revelia do antigo primeiro-ministro e contava com apenas 10 dias para se inteirar do processo antes do julgamento reatar a 17 de março.
No entanto, desistiu rapidamente. Neste momento, não se sabe quais os motivos que levaram a esta decisão.
Certo é que esta saída vai interromper, de novo, o julgamento de José Sócrates. O antigo primeiro-ministro já contou com oito advogados desde o início da Operação Marquês.
João Araújo morreu, enquanto Pedro Delille, José Preto e Sara Leitão Moreira renunciaram. Entretanto, os advogados oficiosos José Ramos, Inês Louro e Ana Velho também abandonaram o processo. Marco António Amaro torna-se, assim, o mais recente a seguir a tendência.
Sócrates terá de apresentar um novo defensor. Caso não aconteça, a Ordem dos Advogados terá de nomear um oficioso para representar o arguido.
- Noticiário das 11h
- 15 jun, 2026
-
- Sócrates critica bastonário da Ordem dos Advogados e faz 19 perguntas
- Marco António Amaro é o novo advogado nomeado para Sócrates
- "Sou a vítima disto tudo". Sócrates pede quatro meses para novo advogado preparar defesa
- Operação Marquês: Sócrates fica outra vez sem advogada
- Supremo nega recurso de Sócrates contra alteração de crimes
- Operação Marquês: Tribunal marca 20 sessões para ouvir gravações e dar tempo à defesa sem parar julgamento
- Sócrates diz que proposta do PSD confirma motivação política da Operação Marquês
- Operação Marquês. Sócrates tem novo advogado oficioso
- Nova reviravolta na Operação Marquês: Defesa de Sócrates feita por oficioso de escala
- Ordem garante que escolha de novo advogado para Sócrates é legal
- Novo advogado de Sócrates escolhido pela Ordem dos Advogados
- “Já só nos resta rir”. Musical sobre Sócrates estreia amanhã.
- Operação Marquês: Tribunal administrativo vai julgar ação de Sócrates contra Estado, nove anos depois
- Sócrates critica bastonário da Ordem dos Advogados e faz 19 perguntas
- Marco António Amaro é o novo advogado nomeado para Sócrates
- "Sou a vítima disto tudo". Sócrates pede quatro meses para novo advogado preparar defesa
- Operação Marquês: Sócrates fica outra vez sem advogada
- Supremo nega recurso de Sócrates contra alteração de crimes
- Operação Marquês: Tribunal marca 20 sessões para ouvir gravações e dar tempo à defesa sem parar julgamento
- Sócrates diz que proposta do PSD confirma motivação política da Operação Marquês
- Operação Marquês. Sócrates tem novo advogado oficioso
- Nova reviravolta na Operação Marquês: Defesa de Sócrates feita por oficioso de escala
- Ordem garante que escolha de novo advogado para Sócrates é legal
- Novo advogado de Sócrates escolhido pela Ordem dos Advogados
- “Já só nos resta rir”. Musical sobre Sócrates estreia amanhã.
- Operação Marquês: Tribunal administrativo vai julgar ação de Sócrates contra Estado, nove anos depois