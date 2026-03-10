Um em cada três portugueses com literacia alimentar abaixo de 50%

Globalmente, o nível de literacia alimentar dos adultos portugueses situa-se nos 57,5%, mas um em cada três portugueses está abaixo dos 50% de acordo com um estudo da Associação Portuguesa de Nutrição publicado esta terça feira.

Os dados apresentados esta terça-feiraanhã no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, mostram que as pessoas com rendimentos mais baixos, mais problemas de saúde e idosos têm níveis mais baixos de literacia. A maioria tem dificuldade em transformar a informação disponível nos alimentos em decisões adequadas.

O estudo foi realizado em outubro de 2025 e foram inquiridos mil portugueses em idade adulta, destes só 11% é que apresentavam uma taxa de literacia alimentar igual ou superior a 75%.

Nas dificuldades, 54% não sabe onde encontrar informação sobre as repercussões sociais, económicas e ambientais da escolha alimentar e 41% não sabe ler a informação do NUTRISCORE- o índice colocado nas embalagens que informa sobre a qualidade nutricional.

O estudo conclui que a informação colocada nos alimentos é suficiente, mas a interpretação nem sempre é facilitada sendo necessário traduzir de forma mais clara a informação nutricional dos alimentos.

Os portugueses estão melhor na identificação de prazos de validade - 83% afirmam conseguir identificar as datas sem dificuldade - e 81% diz que sabe armazenar adequadamente os alimentos.