- Noticiário das 17h
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Um em cada três portugueses com literacia alimentar abaixo de 50%
10 mar, 2026 - 10:44 • Filipa Ribeiro
Pessoas com rendimentos mais baixos, mais doenças e idosos são as que têm menos literacia alimentar. A maioria tem dificuldade em transformar a informação dos alimentos em decisões adequadas. Os dados nas embalagens são suficientes, mas há dificuldade na interpretação.
Globalmente, o nível de literacia alimentar dos adultos portugueses situa-se nos 57,5%, mas um em cada três portugueses está abaixo dos 50% de acordo com um estudo da Associação Portuguesa de Nutrição publicado esta terça feira.
Os dados apresentados esta terça-feiraanhã no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, mostram que as pessoas com rendimentos mais baixos, mais problemas de saúde e idosos têm níveis mais baixos de literacia. A maioria tem dificuldade em transformar a informação disponível nos alimentos em decisões adequadas.
O estudo foi realizado em outubro de 2025 e foram inquiridos mil portugueses em idade adulta, destes só 11% é que apresentavam uma taxa de literacia alimentar igual ou superior a 75%.
Nas dificuldades, 54% não sabe onde encontrar informação sobre as repercussões sociais, económicas e ambientais da escolha alimentar e 41% não sabe ler a informação do NUTRISCORE- o índice colocado nas embalagens que informa sobre a qualidade nutricional.
O estudo conclui que a informação colocada nos alimentos é suficiente, mas a interpretação nem sempre é facilitada sendo necessário traduzir de forma mais clara a informação nutricional dos alimentos.
Os portugueses estão melhor na identificação de prazos de validade - 83% afirmam conseguir identificar as datas sem dificuldade - e 81% diz que sabe armazenar adequadamente os alimentos.
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