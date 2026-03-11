ACNUR lança angariação de fundos para apoio à crise humanitária no Médio Oriente

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) está a apelar para que os estados envolvidos na guerra no Médio Oriente "resguardem os direitos e a segurança das populações da região", contou à Renascença a responsável de alianças estratégicas da Fundação de Portugal com ACNUR, Isabel Roth. A representante pede também que se garanta o "direito internacional humanitário", facilitando o acesso à ajuda humanitária e o deslocamento das pessoas para "regiões nas quais elas se sintam mais seguras". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ACNUR assume como principal missão "garantir que as pessoas que não se sentem seguras nos locais em que estão consigam deslocar-se em segurança e consigam aceder a recursos básicos para resguardar a sua integridade física e psicológica", explicou Isabel Roth.

Segundo dados avançados pela organização, existem 735 mil desalojados no território desde o início do conflito.

"Temos mais de 500 mil pessoas que se deslocaram dentro do Líbano, 115 mil deslocamentos dentro do Afeganistão, mais de 100 mil deslocamentos no Irão, Paquistão", indicou a representante, acrescentando que "a maior parte destes deslocamentos estão a acontecer dentro dos próprios países". Perante o escalar do conflito, a Fundação Portugal com a ACNUR está a lançar uma angariação de fundos para "contribuir para a resposta de emergência que está a ser coordenada em toda a região". O objetivo é distribuir kits de emergência, alimentos, abrigos, kits médicos e apoio psicossocial. Depois de declarar emergência por seis meses, a organização também planeia reforçar as orientações burocráticas e jurídicas, assim como "continuar a monitorização da situação dentro dos países e nas regiões fronteiriças".