Apesar da rejeição dos autarcas, urgência regional de obstetrícia e ginecologia em Setúbal vai avançar

Nove autarcas da região de Setúbal reuniram-se esta terça-feira porque encerrar os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia no Barreiro para dar lugar ao funcionamento da nova urgência regional no Hospital Garcia de Orta, em Almada, "é uma decisão errada". Perante a notícia de que a urgência regional de obstetrícia e ginecologia em Setúbal vai avançar, estes autarcas reuniram-se com o diretor executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida, para contestar esta decisão e e dizem que não se dão por rendidos. “Continuamos com muitas preocupações com aquilo que nos chega, também através dos profissionais, de haver um sobrecarregamento do serviço. Temos de continuar a fazer sentir à Ministra que esta decisão é uma decisão errada", protestou o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Península de Setúbal, Frederico Rosa, à saída da reunião no Ministério da Saúde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Os autarcas dos municípios de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal manifestam preocupação face a uma solução que o Governo diz ser “temporária”, até se reunirem condições para aumentar o número de médicos obstetras na região. "Não podemos desistir. Nós precisamos de uma integração daquilo que é a estratégia de saúde, mais cuidados primários", sublinhou ainda o presidente da CIM da Península de Setúbal ao mesmo tempo que defendeu “todas as formas de luta”, incluindo o envolvimento da população, “para que se perceba que não é esta a solução".

Porém, o diretor executivo do SNS garante que a concentração de serviços em Almada é, por agora, a melhor solução. “Neste momento, as urgências acabam por estar encerradas mais dias do que estão abertas, nomeadamente a do Barreiro. Portanto, ao criarmos uma urgência centralizada que assegura o funcionamento de duas das três urgências da península, em permanência, estamos a reforçar a estabilidade, a previsibilidade e a segurança dos utentes”, declarou à saída do encontro. O diretor executivo do SNS diz que ninguém pode garantir que deixem de acontecer partos em ambulâncias, mas acredita que a criação de uma urgência regional é a medida mais adequada. “Ninguém pode garantir uma coisa dessas. O que podemos garantir é que os cuidados de saúde serão prestados em segurança. Com mais segurança do que atualmente são prestados porque neste momento temos as urgências a encerrar alternadamente o que gera incerteza, insegurança, falta de previsibilidade e isso vai acabar”, assegurou.

