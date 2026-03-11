O campo de tiro de Alcochete vai ser transferido para Alter do Chão, no distrito de Portalegre, anunciou esta quarta-feira o ministro da Defesa, Nuno Melo.

Nuno Melo revelou em conferência de imprensa a localização do campo de tiro utilizado pela Força Aérea, mas ainda não avançou uma data.

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Cerca de 200 militares e as suas famílias serão instalados no concelho de Alter do Chão, referiu o ministro.

“Serão realizadas obras infraestruturais, será constituída uma unidade militar, perto de 200 militares e as suas famílias serão instalados no respetivo concelho, nele residindo. A este concelho serão também assegurados importantes, compensatórios e não só, para o seu desenvolvimento futuro.”



Nuno Melo sublinhou a importância da deslocalização do campo de tiro para a construção do novo aeroporto Luís de Camões, em Alcochete.