Conselho Português para a Paz e Cooperação condena ameaças dos EUA contra Cuba e apela ao fim do bloqueio

O Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) denunciou as recentes declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas a Cuba e voltou a exigir o fim do bloqueio económico imposto ao país, apelando também à participação em iniciativas de solidariedade com o povo cubano.

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Em comunicado, o CPPC considera “inaceitáveis” as ameaças dos EUA contra Cuba e reafirma “a exigência do respeito da soberania e da independência de Cuba”, bem como “o direito do povo cubano a decidir, livre de ingerências externas, o seu caminho de desenvolvimento”.

A organização reage às declarações de Trump sobre o futuro do regime cubano, considerando que “as deploráveis declarações do Presidente dos EUA, Donald Trump, de que após o Irão ‘Cuba será a seguir’ e que ‘Cuba está nos seus últimos momentos de vida’ só podem causar a expressão da indignação e do repúdio dos democratas e patriotas, dos ativistas da paz e da solidariedade”.

O CPPC critica ainda o bloqueio económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos há décadas, classificando-o como “cruel e ilegal”. A organização sublinha que estas medidas “privaram Cuba de bens e serviços essenciais e procuraram atingir duramente as condições de vida do povo cubano”.

Na nota à comunicação social, o conselho denuncia também novas medidas da administração norte-americana, afirmando que “a recente decisão da administração Trump de aplicar medidas coercivas aos países e entidades que forneçam combustíveis a Cuba constitui mais um crime”, por tentar “privar todo um povo das condições que lhe permitam assegurar a resposta às suas mais prementes necessidades”.

Invocando o direito internacional, o CPPC sustenta ainda que “é ilegal a imposição de medidas coercivas unilaterais, como é ilegal o seu caráter dirigido contra povos inteiros”.

A organização reafirma “a solidariedade com o povo cubano e a sua Revolução”, destacando os avanços alcançados no acesso à saúde e à educação e o papel de solidariedade internacional do país.

O CPPC exige “o fim do cerco ao envio de combustível, do fim do bloqueio e da retirada de Cuba da arbitrária e ilegítima lista dos EUA de ditos ‘países patrocinadores do terrorismo’”, pedindo também ao Governo português que faça ouvir a sua voz em defesa da soberania de Cuba.

No final do comunicado, a organização apela à participação na campanha “Por Cuba! Fim ao bloqueio!” e convoca para a manifestação “Paz, soberania e solidariedade! Fim às ameaças e às agressões dos EUA!”, marcada para sábado, dia 14, às 15h00, em Lisboa (Cidade Universitária–Sete Rios) e Porto (Batalha–Trindade).

“O CPPC apela à participação na manifestação (…) para expressar a solidariedade com Cuba e o seu povo e com todos os outros povos do mundo que enfrentam a acção belicista, as ameaças e a agressão dos EUA e dos seus aliados”, lê-se no comunicado.

O texto termina com um apelo: “Prosseguir a solidariedade com Cuba! Cuba não está só! Cuba vencerá!”.