GNR encontra explosivo numa mochila em Santa Maria de Lamas

A GNR encontrou um explosivo numa mochila deixada esta quarta-feira numa dependência do banco Millennium BCP, em Santa Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

De acordo com a GNR, contactada pela Renascença, um homem na casa dos 70 anos terá largado a mochila no local, dizendo que, no seu interior, havia uma bomba. E fugiu, de imediato.

Perante esta ameaça de bomba, as autoridades foram chamadas ao local. Na mochila, além de um relógio, havia também um explosivo que será alvo de análise.

Apesar das tentativas da Renascença, não foi possível, até ao momento, obter mais pormenores. O suspeito não terá ainda sido capturado.