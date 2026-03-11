Cinco arguidos e quatro detidos em operação da GNR contra rede de furtos no Grande Porto

Há cinco arguidos e quatro detidos fruto de uma operação da GNR contra uma rede suspeita de furtos na zona do Grande Porto, confirmou a Renascença.

A operação do núcleo de investigação criminal do destacamento da GNR de Vila Nova de Gaia envolve mais de uma centena de militares da GNR e tem o apoio da PSP.

O tenente-coronel Francisco Martins, da divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR explica, à Renascença, que se tratam de 24 buscas, 13 domiciliárias e 11 não domiciliárias que decorrem em Ermesinde, Gondomar, São Pedro da Cova, Rio Tinto e Custóias.

O objetivo é dar cumprimento a cinco mandados de detenção fora de flagrante delito (quatro estão cumpridos) e apreensão de bens relacionados com o processo.



"Durante a investigação, que durou sete meses, contabilizamos mais de cem furtos qualificados praticados por este grupo organizado de homens com idades entre os 24 e 43 anos, essencialmente em residências, armazéns e semi-reboques. O objetivo dos furtos eram grandes e pequenos eletrodomésticos, bens perecíveis e não perecíveis em grandes quantidades", esclarece o tenente-coronel.

Os detidos vão agora ser presentes às autoridades. A operação ainda decorre.

Ao contrário do que tinha sido inicialmente avançado pelo "Correio da Manhã" e referido à Renascença, a operação não envolve o combate a burlas a idosos.

[Atualizado às 11h20 com correção da notícia inicial que apontava que a operação envolvia o combate a burlas a idosos, quando não é o caso]

