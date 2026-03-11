Governo avança com obras de 200 milhões para o litoral

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, anuncia um conjunto de intervenções no litoral na ordem dos 200 milhões de euros.

As tempestades deixaram marca na costa portuguesa de Moledo até Vila Real de Santo António, tendo a Agência Portuguesa do Ambiente detetado cerca de 700 ocorrências na faixa litoral do Continente.

Recarregar as praias com areia e intervir sobre arribas em risco são duas das principais medidas previstas em diversos pontos do litoral. A ministra fala numa ação "muito urgente" prometendo "intervenção imediata" num conjunto de locais da costa, com recurso a 15 milhões de euros do Fundo Ambiental.

"São muitas arribas, que são a minha principal prioridade, no sentido, no sentido de proteger pessoas e animais. Mesmo que se coloque um aviso, as pessoas têm a tendência de passar ali", reconhece Graça Carvalho, em declarações à Renascença, admitindo a possibilidade de proibição de atravessamentos junto às arribas, pelo menos durante as intervenções.

As principais arribas instáveis situam-se no Algarve, onde estão também algumas praias referenciadas para ações urgentes, como a Fuseta e Armona. No norte do país um dos pontos mais críticos é a praia de Moledo.

"Vamos fazer obras urgentes para que em maio ou junho, as praias estejam prontas para serem frequentadas", promete Graça Carvalho nesta entrevista. Restam depois cerca de 100 milhões de euros para outras intervenções ao abrigo de dinheiros europeus do Programa Operacional Sustentável.

Algumas intervenções estavam já em curso quando as tempestades assolaram o país. Maria da Graça Carvalho admite que 64 milhões de euros neste pacote para o litoral já estavam em andamento.

" A faixa da Quarteira ao Garrão [no Algarve] já estava adjudicada. O Vau já estava até a começar em obra. Já estava adjudicada a intervenção nas praias de São João de Caparica, Furadouro, e parte de Espinho também já estava adjudicada", recorda a ministra do Ambiente em declarações à Renascença e Público, num excerto do programa "Hora da Verdade", que será transmitido e publicado esta quinta-feira.

Na região Centro, fustigada pela tempestade Kristin, os danos obrigam a uma intervenção mais alargada por exemplo, em Vieira da Leiria.

" A nossa ideia é fazer um projeto muito abrangente, não só na praia, mas também ali na zona adjacente. Ali, além da tempestade de mar, foi entrou a tempestade Kristin, com ventos enormes pela praia de Pedrógão, e principalmente Vieira de Leiria que está muito destruída", anuncia Graça Carvalho.

A ministra do Ambiente visita esta localidade na próxima sexta-feira e projeta esta intervenção a acertar com a autarquia local e a Estrutura de Missão para a Recuperação da Zona Centro, presidida por Paulo Fernandes.