Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 16 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

País

Governo avança com obras de 200 milhões para o litoral

11 mar, 2026 - 08:19 • José Pedro Frazão

Depois de um Inverno marcado por forte avanço do mar sobre a costa portuguesa, a Agência Portuguesa do Ambiente detetou mais de 700 pontos na costa portuguesa a necessitar de intervenção, nalguns casos com "muita urgência". Vieira de Leiria terá um plano próprio de intervenção.

A+ / A-
Governo avança com obras de 200 milhões para o litoral
Governo avança com obras de 200 milhões para o litoral

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, anuncia um conjunto de intervenções no litoral na ordem dos 200 milhões de euros.

As tempestades deixaram marca na costa portuguesa de Moledo até Vila Real de Santo António, tendo a Agência Portuguesa do Ambiente detetado cerca de 700 ocorrências na faixa litoral do Continente.

Recarregar as praias com areia e intervir sobre arribas em risco são duas das principais medidas previstas em diversos pontos do litoral. A ministra fala numa ação "muito urgente" prometendo "intervenção imediata" num conjunto de locais da costa, com recurso a 15 milhões de euros do Fundo Ambiental.

"São muitas arribas, que são a minha principal prioridade, no sentido, no sentido de proteger pessoas e animais. Mesmo que se coloque um aviso, as pessoas têm a tendência de passar ali", reconhece Graça Carvalho, em declarações à Renascença, admitindo a possibilidade de proibição de atravessamentos junto às arribas, pelo menos durante as intervenções.

As principais arribas instáveis situam-se no Algarve, onde estão também algumas praias referenciadas para ações urgentes, como a Fuseta e Armona. No norte do país um dos pontos mais críticos é a praia de Moledo.

"Vamos fazer obras urgentes para que em maio ou junho, as praias estejam prontas para serem frequentadas", promete Graça Carvalho nesta entrevista. Restam depois cerca de 100 milhões de euros para outras intervenções ao abrigo de dinheiros europeus do Programa Operacional Sustentável.

Algumas intervenções estavam já em curso quando as tempestades assolaram o país. Maria da Graça Carvalho admite que 64 milhões de euros neste pacote para o litoral já estavam em andamento.

" A faixa da Quarteira ao Garrão [no Algarve] já estava adjudicada. O Vau já estava até a começar em obra. Já estava adjudicada a intervenção nas praias de São João de Caparica, Furadouro, e parte de Espinho também já estava adjudicada", recorda a ministra do Ambiente em declarações à Renascença e Público, num excerto do programa "Hora da Verdade", que será transmitido e publicado esta quinta-feira.

Na região Centro, fustigada pela tempestade Kristin, os danos obrigam a uma intervenção mais alargada por exemplo, em Vieira da Leiria.

" A nossa ideia é fazer um projeto muito abrangente, não só na praia, mas também ali na zona adjacente. Ali, além da tempestade de mar, foi entrou a tempestade Kristin, com ventos enormes pela praia de Pedrógão, e principalmente Vieira de Leiria que está muito destruída", anuncia Graça Carvalho.

A ministra do Ambiente visita esta localidade na próxima sexta-feira e projeta esta intervenção a acertar com a autarquia local e a Estrutura de Missão para a Recuperação da Zona Centro, presidida por Paulo Fernandes.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 16 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas