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Crime
Jovem de 18 anos detido por suspeita de abuso sexual de menor junto a escola em Portimão
11 mar, 2026 - 10:50 • Olímpia Mairos
Suspeito terá convencido criança de 12 anos a encontrar-se com ele após contactos nas redes sociais e terá depois ameaçado a vítima.
Um jovem de 18 anos foi detido por suspeita de abuso sexual de criança e ameaça contra uma menor de 12 anos, num caso ocorrido em fevereiro junto a um estabelecimento de ensino em Portimão.
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Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) explica que o suspeito foi identificado e detido pelo Departamento de Investigação Criminal local, na sequência de uma investigação que reuniu “relevantes e robustos elementos de prova”.
Segundo a PJ, o suspeito frequentava a mesma escola que a vítima, embora em turmas diferentes, e terá conhecido a menor nesse contexto escolar, iniciando depois contacto através das redes sociais.
“Nas conversações estabelecidas nas plataformas digitais e ciente da idade da menor, convenceu a criança a encontrar-se com ele junto à entrada da escola”, refere a polícia.
De acordo com a investigação, após o encontro os dois deslocaram-se para um local nas imediações do estabelecimento de ensino, numa rua isolada e sem circulação de veículos.
“Após ter-se certificado que se encontravam sozinhos, convenceu a criança a praticar consigo atos sexuais de relevo”, acrescenta a PJ.
As autoridades indicam ainda que, receando que a vítima relatasse o sucedido, o suspeito terá passado a ameaçá-la através das redes sociais.
O caso tornou-se conhecido após surgirem rumores no meio escolar. A menor acabou por contar o sucedido à mãe, que apresentou queixa às autoridades.
O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Portimão.
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