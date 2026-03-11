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Justiça
Julgamento NRP Mondego arranca a 22 de abril
11 mar, 2026 - 13:40 • Liliana Monteiro
Dois sargentos e um cabo vão ser julgados, segundo a acusação, por violação do segredo de Estado, por atuação “imponderada e descuidada”, que colocou em “perigo os interesses militares”.
Começa no próximo dia 22 de abril o julgamento dos três militares do NRP Mondego por violação de segredo de Estado. A data foi marcada pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.
Para o dia 22 de abril vão ser convocadas as testemunhas arroladas pela acusação e, depois, a 6 de maio, as testemunhas dos arguidos.
A decisão foi anunciada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) de Lisboa, que deixou cair o crime de atos de cobardia de que também estavam acusados.
Tal como a Renascença avançou em dezembro do ano passado, em causa está a divulgação pública das falhas a bordo da embarcação NRP Mondego, em março de 2023, que levaram uma guarnição de 13 militares a recusar sair numa patrulha, na zona marítima da Madeira, para acompanhar e vigiar uma embarcação russa.
De acordo com a acusação, a informação sobre o estado calamitoso do NRP Mondego terá saído de um computador de bordo e terá passado para a Associação de Sargentos e para a Associação de Praças, chegando ao gabinete do então Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), Gouveia e Melo.
A defesa alega que o crime não existiu, uma vez que a informação nem sequer estava classificada como segredo de Estado. Será, de resto, essa a argumentação dos três arguidos, dois sargentos e um cabo.
A acusação considera que “sabiam que os documentos que elaboraram continham informação restrita, reservada e classificada” e refere uma atuação “imponderada e descuidada”, que colocou em “perigo os interesses militares”.
Os três militares foram pronunciados em dezembro passado, mas foram ilibados do crime militar de cobardia. O crime de violação de segredo de Estado pode valer uma condenação entre dois e oito anos de prisão.
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