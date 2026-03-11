Julgamento NRP Mondego arranca a 22 de abril

Começa no próximo dia 22 de abril o julgamento dos três militares do NRP Mondego por violação de segredo de Estado. A data foi marcada pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

Para o dia 22 de abril vão ser convocadas as testemunhas arroladas pela acusação e, depois, a 6 de maio, as testemunhas dos arguidos.

A decisão foi anunciada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) de Lisboa, que deixou cair o crime de atos de cobardia de que também estavam acusados.

Tal como a Renascença avançou em dezembro do ano passado, em causa está a divulgação pública das falhas a bordo da embarcação NRP Mondego, em março de 2023, que levaram uma guarnição de 13 militares a recusar sair numa patrulha, na zona marítima da Madeira, para acompanhar e vigiar uma embarcação russa.

De acordo com a acusação, a informação sobre o estado calamitoso do NRP Mondego terá saído de um computador de bordo e terá passado para a Associação de Sargentos e para a Associação de Praças, chegando ao gabinete do então Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), Gouveia e Melo.

A defesa alega que o crime não existiu, uma vez que a informação nem sequer estava classificada como segredo de Estado. Será, de resto, essa a argumentação dos três arguidos, dois sargentos e um cabo.

A acusação considera que “sabiam que os documentos que elaboraram continham informação restrita, reservada e classificada” e refere uma atuação “imponderada e descuidada”, que colocou em “perigo os interesses militares”.

Os três militares foram pronunciados em dezembro passado, mas foram ilibados do crime militar de cobardia. O crime de violação de segredo de Estado pode valer uma condenação entre dois e oito anos de prisão.