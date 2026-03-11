- Noticiário das 0h
- 16 mar, 2026
-
Menina de 4 anos morre atropelada em Castro Marim
11 mar, 2026 - 22:56 • Lusa
Acidente aconteceu na Estrada Nacional 122, no distrito de Faro.
Uma menina de quatro anos morreu esta quarta-feira na sequência de um atropelamento em Castro Marim, no distrito de Faro, adiantaram à Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.
O alerta para o acidente foi dado pelas 17h35 e envolveu uma viatura ligeira, indicou fonte da Proteção Civil do Algarve.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Fonte da GNR indicou que, após o atropelamento, a criança foi assistida e transportada para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, onde o óbito foi declarado.
O acidente ocorreu na Estrada Nacional 122 (EN 122) em Junqueira, Castro Marim, acrescentou a mesma fonte.
Para o local foram mobilizados elementos dos bombeiros de Castro Marim e de Vila Real de Santo António, da GNR e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Castro Marim.
PSP
Quase 10 atropelamentos por dia em 2025, mais do que em 2024
Dados da PSP mostram uma subida do número de atrop(...)
- Noticiário das 0h
- 16 mar, 2026
-