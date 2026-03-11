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Menina de 4 anos morre atropelada em Castro Marim

11 mar, 2026 - 22:56 • Lusa

Acidente aconteceu na Estrada Nacional 122, no distrito de Faro.

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Uma menina de quatro anos morreu esta quarta-feira na sequência de um atropelamento em Castro Marim, no distrito de Faro, adiantaram à Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 17h35 e envolveu uma viatura ligeira, indicou fonte da Proteção Civil do Algarve.

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Fonte da GNR indicou que, após o atropelamento, a criança foi assistida e transportada para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, onde o óbito foi declarado.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 122 (EN 122) em Junqueira, Castro Marim, acrescentou a mesma fonte.

Para o local foram mobilizados elementos dos bombeiros de Castro Marim e de Vila Real de Santo António, da GNR e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Castro Marim.

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