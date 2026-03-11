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Administração Interna
Ministro Luís Neves recebeu ASPP/PSP e "caderno reivindicativo"
11 mar, 2026 - 20:18 • Liliana Monteiro
ASPP abandonou as negociações com a anterior ministra Maria Lúcia Amaral, alegando que o Governo não estava a cumprir o acordo assinado em 2024.
Quinze dias depois de tomar posse, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, começou a receber esta quarta-feira os sindicatos da Polícia.
A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) foi a primeira a apresentar cumprimentos ao novo responsável pela Administração Interna, após a demissão de Maria Lúcia Amaral.
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A tradicional sessão de apresentação de cumprimentos é aproveitada também pelos sindicatos para sublinhar prioridades.
Foi isso que aconteceu com a ASPP, o sindicato que abandonou as negociações em curso alegando que Maria Lúcia Amaral e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, não estavam a cumprir o acordo assinado em 2024 e que previa a revisão remuneratória entre outras questões.
O maior sindicato da PSP tinha pedido uma reunião com Luís Neves para apresentar cumprimentos e um "caderno reivindicativo, expondo diretamente as preocupações e prioridades da Instituição e dos seus profissionais”.
Em declarações ao novo podcast da Renascença “Direito à Justiça”, gravado antes de ser escolhido para a Administração Interna, Luís Neves defendeu não ser aceitável que um agente da PSP continue a receber salários baixos, sobretudo quando é deslocado do interior para Lisboa e vê grande parte do vencimento absorvido pela renda de casa.
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