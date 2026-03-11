Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Administração Interna

Ministro Luís Neves recebeu ASPP/PSP e "caderno reivindicativo"

11 mar, 2026 - 20:18 • Liliana Monteiro

ASPP abandonou as negociações com a anterior ministra Maria Lúcia Amaral, alegando que o Governo não estava a cumprir o acordo assinado em 2024.

A+ / A-

Quinze dias depois de tomar posse, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, começou a receber esta quarta-feira os sindicatos da Polícia.

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) foi a primeira a apresentar cumprimentos ao novo responsável pela Administração Interna, após a demissão de Maria Lúcia Amaral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A tradicional sessão de apresentação de cumprimentos é aproveitada também pelos sindicatos para sublinhar prioridades.

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP
Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Foi isso que aconteceu com a ASPP, o sindicato que abandonou as negociações em curso alegando que Maria Lúcia Amaral e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, não estavam a cumprir o acordo assinado em 2024 e que previa a revisão remuneratória entre outras questões.

O maior sindicato da PSP tinha pedido uma reunião com Luís Neves para apresentar cumprimentos e um "caderno reivindicativo, expondo diretamente as preocupações e prioridades da Instituição e dos seus profissionais”.

Em declarações ao novo podcast da Renascença “Direito à Justiça”, gravado antes de ser escolhido para a Administração Interna, Luís Neves defendeu não ser aceitável que um agente da PSP continue a receber salários baixos, sobretudo quando é deslocado do interior para Lisboa e vê grande parte do vencimento absorvido pela renda de casa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"