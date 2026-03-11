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Operação “Survivor”
PJ apreende 1,8 toneladas de cocaína em embarcação de pesca ao largo dos Açores
11 mar, 2026 - 17:10 • Olímpia Mairos
Operação “Survivor” contou com apoio da Marinha e da Força Aérea e levou à detenção de oito tripulantes.
A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de 1,8 toneladas de cocaína numa embarcação de pesca intercetada ao largo dos Açores, no âmbito da operação “Survivor”, realizada em cooperação com a Marinha Portuguesa e a Força Aérea Portuguesa.
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Em comunicado, a PJ explica que a operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e permitiu desmantelar um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu através de uma embarcação de pesca.
Segundo a polícia, “foram apreendidos um total de cerca de 1.800 quilos de cocaína”.
A embarcação, proveniente de um país da América Latina, foi detetada e abordada a cerca de 450 milhas náuticas dos Açores, numa operação realizada “em condições extremas de dificuldade”, refere a PJ.
No interior do barco estavam oito tripulantes — quatro brasileiros, três surinameses e um neerlandês — e foram apreendidos vários objetos utilizados na navegação e no transporte da droga.
Após a interceção, o navio da Marinha transportou os suspeitos e o estupefaciente apreendido para o porto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.
De acordo com a PJ, após a chegada aos Açores foram realizadas várias diligências de investigação, com o apoio do departamento de investigação criminal da PJ nos Açores e em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Ponta Delgada.
A investigação foi desencadeada no início de março no âmbito do Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics, organismo internacional dedicado ao combate ao tráfico marítimo de droga.
A operação contou ainda com a cooperação das autoridades do National Crime Agency (Reino Unido), da Drug Enforcement Administration (Estados Unidos) e da Joint Interagency Task Force South.
As autoridades indicam que as investigações continuam em curso.
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