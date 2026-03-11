PJ detém 15 suspeitos em operação ligada a burlas de 30 milhões de euros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 15 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa dedicada ao branqueamento de capitais e burlas, numa operação policial que investigou movimentos financeiros ilícitos na ordem dos 30 milhões de euros.

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A operação, designada “Almocreve”, foi conduzida pela Diretoria do Norte da PJ e incidiu sobre um grupo de caráter transnacional que operava a partir do estrangeiro.

Segundo a polícia de investigal criminal, os suspeitos estão “fortemente indiciados da prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e burla por meio informático”.

De acordo com a investigação, a rede era gerida a partir do exterior e controlada por cidadãos angolanos e brasileiros, utilizando o sistema bancário nacional e internacional para movimentar dinheiro obtido de forma ilícita.

A PJ explica que o grupo “utilizava o sistema bancário nacional e internacional para movimentar sucessivas contas bancárias, disponibilizando um ‘serviço de branqueamento’ a outras estruturas criminosas”.

Esquema cobrava até metade do dinheiro branqueado

A organização criava cadeias de contas bancárias em vários países para ocultar a origem dos fundos. Em troca, cobrava uma comissão elevada.

Segundo a PJ, “mediante o pagamento de uma taxa que podia atingir 50% do montante a branquear, a organização criava cadeias de contas em catadupa, domiciliadas em vários países e tituladas por diferentes pessoas”, garantindo depois o retorno “limpo” dos proveitos ilícitos.

Entre os 30 milhões de euros identificados associados à organização, cerca de 2,5 milhões correspondem a prejuízos causados a vítimas já identificadas, na maioria empresas sediadas no espaço europeu.

Detenções também em Espanha e França

No âmbito da mesma operação foram ainda detidas duas pessoas em Espanha e uma em França, em cumprimento de mandados de detenção europeus.

As autoridades realizaram 41 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos municípios do Porto, Castelo de Paiva, Leiria, Entroncamento, Loures, Odivelas, Seixal, Barreiro e Montijo.

Durante as diligências foram apreendidos duas viaturas de alta gama, cerca de 220 mil euros em numerário, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, além de documentação relacionada com os factos investigados. Também várias contas bancárias foram alvo de apreensão.

Mais de 200 inspetores envolvidos

A operação mobilizou mais de 200 elementos da Polícia Judiciária e contou com a colaboração da Europol.

As diligências foram acompanhadas por magistrados do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto, responsável pelo inquérito.

Durante a operação foi ainda detido um homem em flagrante delito por tráfico de estupefacientes, tendo sido constituídos 15 arguidos.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.