Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 16 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidente da República

Presidente do FC Porto elogia defesa da coesão de António José Seguro

11 mar, 2026 - 00:46 • Henrique Cunha

André Villas-Boas marcou presença no concerto na Casa da Música, que encerrou o segundo dia da Presidência de António José Seguro. O líder dos dragões não quis falar de futebol: aproveitou para desejar um bom mandato ao Presidente e para aplaudir importância dada por Seguro à coesão do país.

A+ / A-

O presidente do FC Porto, André Villas Boas, regista o facto de o Presidente da República, António José Seguro, ter mostrado vontade em defender a coesão nacional.

À entrada para um concerto na Casa da Música, esta terça-feira à noite, no âmbito do programa de tomada de posse de António José Seguro, Villas-Boas referiu a "ausência de coesão social, o empobrecimento e as migrações" como "importantes desafios colocados" ao Presidente na procura da estabilidade que o país necessita.

Depois, Villas-Boas aplaudiu o facto de Seguro ter decidido, neste segundo dia de presidência, ir ao encontro do interior do país.

O presidente dos Dragões assinalou "as desigualdades e desiquilíbrios infraestruturais" que também afetam o Porto.

"Para a cidade do Porto e para a luta desigual na procura de investimento que queremos ver no norte, sentimos muito esse desiquilíbrio", referiu.

"Eu represento a instituição FC Porto, defendo também a região norte e sentimos muito o desiquilíbrio que é cada vez mais infraestrutural e funcional. E gosto de sentir que o interior também não é deixado à parte", acrescentou.

O presidente do FC Porto recusou-se a “falar da intensidade e da emoção que se regista à volta do futebol português, num momento tão digno” como o registado esta noite na Casa da Música.

Villas-Boas aproveitou, contudo, para dizer que o Presidente “será sempre bem-vindo ao magnifico estádio do Dragão” e desejou “um grande mandato” a António José Seguro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 16 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas