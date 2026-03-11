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Presidente da República
Presidente do FC Porto elogia defesa da coesão de António José Seguro
11 mar, 2026 - 00:46 • Henrique Cunha
André Villas-Boas marcou presença no concerto na Casa da Música, que encerrou o segundo dia da Presidência de António José Seguro. O líder dos dragões não quis falar de futebol: aproveitou para desejar um bom mandato ao Presidente e para aplaudir importância dada por Seguro à coesão do país.
O presidente do FC Porto, André Villas Boas, regista o facto de o Presidente da República, António José Seguro, ter mostrado vontade em defender a coesão nacional.
À entrada para um concerto na Casa da Música, esta terça-feira à noite, no âmbito do programa de tomada de posse de António José Seguro, Villas-Boas referiu a "ausência de coesão social, o empobrecimento e as migrações" como "importantes desafios colocados" ao Presidente na procura da estabilidade que o país necessita.
Depois, Villas-Boas aplaudiu o facto de Seguro ter decidido, neste segundo dia de presidência, ir ao encontro do interior do país.
O presidente dos Dragões assinalou "as desigualdades e desiquilíbrios infraestruturais" que também afetam o Porto.
"Para a cidade do Porto e para a luta desigual na procura de investimento que queremos ver no norte, sentimos muito esse desiquilíbrio", referiu.
"Eu represento a instituição FC Porto, defendo também a região norte e sentimos muito o desiquilíbrio que é cada vez mais infraestrutural e funcional. E gosto de sentir que o interior também não é deixado à parte", acrescentou.
O presidente do FC Porto recusou-se a “falar da intensidade e da emoção que se regista à volta do futebol português, num momento tão digno” como o registado esta noite na Casa da Música.
Villas-Boas aproveitou, contudo, para dizer que o Presidente “será sempre bem-vindo ao magnifico estádio do Dragão” e desejou “um grande mandato” a António José Seguro.
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