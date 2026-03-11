PSP apreende mais de 6,4 toneladas de droga e detém quase três mil suspeitos em 2025

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu mais de 6.470 quilos de droga e deteve 2.949 suspeitos por tráfico de estupefacientes em 2025, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela força de segurança.

De acordo com a PSP, ao longo do último ano foram identificados 5.961 suspeitos deste tipo de crime, tendo 2.949 sido detidos. A maioria dos detidos é maior de 21 anos (84%) e 91% são homens.

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As detenções concentraram-se sobretudo nos grandes centros urbanos. O Comando Metropolitano de Lisboa registou o maior número, com 1.373 detenções, seguido do Comando Metropolitano do Porto, com 508, e do Comando Distrital de Setúbal, com 386.

Segundo a PSP, o combate ao tráfico de droga mantém-se como uma prioridade, uma vez que este fenómeno está associado a “um flagelo social – o consumo exacerbado de substâncias aditivas – e ao sentimento de insegurança que provoca na população”, criando locais conotados com o consumo e venda de estupefacientes.

Canábis foi a droga mais apreendida

A canábis foi o estupefaciente com maior volume de apreensões, com 6.320,89 quilos apreendidos em 3.653 operações. A maior parte destas apreensões ocorreu no Comando Metropolitano de Lisboa, responsável por mais de seis toneladas da droga confiscada.

Seguiram-se 73,9 quilos apreendidos no distrito de Setúbal e 68,7 quilos em Évora.

Cocaína, heroína e ecstasy

Em 2025 foram também apreendidos 127,6 quilos de cocaína, em 1.885 apreensões. O Comando Metropolitano do Porto registou a maior quantidade confiscada, com cerca de 59 quilos, seguido de Lisboa, com 54,6 quilos.

No caso da heroína, a PSP apreendeu 29,7 quilos em 828 operações. Lisboa foi o comando com maior quantidade apreendida, seguido do Porto e de Faro.

Quanto ao ecstasy, foram apreendidas 11.315 unidades em 441 apreensões, novamente com destaque para Lisboa, responsável pela grande maioria das unidades confiscadas.

Mais apreensões do que em 2024

Os dados indicam que o número total de apreensões aumentou cerca de 15,2% em 2025 face ao ano anterior.

Já no que diz respeito às quantidades apreendidas, registou-se uma diminuição na maioria das drogas, com exceção da canábis, que teve um aumento de cerca de 365%. Pelo contrário, a cocaína diminuiu cerca de 38% e a heroína cerca de 40% em relação a 2024.

A análise da PSP indica também que a maior parte da droga entra em Portugal por via terrestre, nomeadamente 83,7% da heroína, 65,56% da cocaína e 98,9% do ecstasy. Já a canábis chega sobretudo por via marítima, representando mais de 88% do total apreendido.

A PSP garante que continuará empenhada no combate ao fenómeno. A força de segurança sublinha que, enquanto responsável pela proteção dos grandes centros urbanos, “continuará empenhada na dissuasão e combate ao tráfico de estupefaciente, de forma a tornar Portugal um território cada vez mais seguro e protegido”.