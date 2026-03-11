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PSP e polícia espanhola detêm no Porto fugitivo de prisão de Lugo

11 mar, 2026 - 11:25 • Olímpia Mairos

O suspeito tinha fugido após não regressar à prisão no final de uma licença ordinária e era alvo de vários mandados judiciais.

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem evadido do centro penitenciário de Lugo, em Espanha, numa operação realizada no Porto em colaboração com a Polícia Nacional espanhola.

Segundo a PSP, a detenção foi possível graças à cooperação policial internacional entre as autoridades dos dois países, depois de as investigações indicarem que o suspeito se encontrava em território português.

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O suspeito tinha fugido após não regressar à prisão no final de uma licença ordinária e era alvo de vários mandados judiciais.

Segundo as autoridades espanholas, “as informações recolhidas indicavam que o homem se deslocava de forma itinerante para a cidade de Vigo”, na Galiza, após a evasão. As investigações acabaram por revelar que o suspeito estaria a residir no Porto, com o objetivo de escapar ao controlo das autoridades.

Para além do mandado de captura por evasão, o homem era também procurado por três mandados de busca e detenção emitidos por tribunais da província de Málaga.

Perante estes indícios, a Polícia Nacional espanhola solicitou a emissão de um Mandado de Detenção Europeu, que permitiu que o suspeito fosse localizado e detido em janeiro pela Brigada de Prevenção Criminal da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.

Após a detenção, o homem foi entregue no Centro de Cooperação Policial e Aduaneira (CCPA) de Caia-Elvas a agentes da Brigada Provincial da Polícia Judiciária de Badajoz.

As autoridades sublinham que a operação demonstra “a eficácia dos mecanismos de cooperação internacional”, permitindo “uma ação rápida, segura e coordenada entre ambos os países ibéricos”.

O detido foi presente à autoridade judicial competente e acabou por ser reencaminhado para o estabelecimento prisional de Lugo.

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