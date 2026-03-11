Quase 200 infrações detetadas em operação europeia contra crimes ambientais em Portugal

Portugal detetou 195 infrações e quatro crimes relacionados com a gestão ilegal de resíduos e poluição ambiental durante a operação europeia “Custos Viridis”, coordenada pela Europol e realizada entre agosto e dezembro de 2025.

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De acordo com dados das autoridades portuguesas, foram registados 158 autos de contraordenação e quatro crimes pela Guarda Nacional Republicana, 32 contraordenações pela Polícia de Segurança Pública, duas pela Autoridade Tributária e Aduaneira, uma pela Polícia Marítima e duas pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.

No total, as autoridades realizaram 317 fiscalizações, que resultaram ainda na apreensão de 22,226 toneladas de resíduos. A maior parte das ações incidiu sobre operações relacionadas com resíduos (190), enquanto 72 estiveram ligadas a situações de poluição.

Segundo a GNR, a operação permitiu “detetar diversas irregularidades no manuseamento, armazenamento, recolha e transporte de resíduos”, incluindo situações de deposição ilegal em terrenos baldios, bermas de estradas, áreas florestais ou margens de cursos de água.

Fiscalizações a operadores de resíduos e transportes

A operação envolveu ações de fiscalização em operadores de gestão e tratamento de resíduos, centros de tratamento, aterros, ecopontos, oficinas e unidades industriais, bem como controlo de transporte rodoviário e marítimo de resíduos.

As autoridades verificaram também movimentos transfronteiriços de resíduos, a existência de licenças e guias de acompanhamento, e investigaram práticas que podem contribuir para a contaminação dos solos, da água e do ar.

Entre as prioridades estiveram ainda investigações relacionadas com tráfico de gases fluorados (F-gases) e possíveis fraudes associadas ao biodiesel, consideradas áreas de risco no âmbito do crime ambiental.

Operação europeia com várias autoridades

Em Portugal, a operação foi enquadrada pelo Sistema de Segurança Interna e pela Unidade Nacional da Europol, tendo sido coordenada pela Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).

Além da GNR, participaram a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Marítima, a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.

Autoridades alertam para crescimento do crime ambiental

As autoridades sublinham que o crime ambiental representa uma ameaça crescente, muitas vezes associada a outras atividades ilícitas.

“O crime ambiental constitui uma ameaça crescente, frequentemente associada a outras formas de criminalidade, como a fraude documental, a corrupção e o branqueamento de capitais”, indicam as autoridades envolvidas.

Segundo as forças de segurança, a cooperação com parceiros internacionais tem sido reforçada para melhorar a partilha de informação e a capacidade de investigação neste tipo de criminalidade.

“A Operação ‘Custos Viridis’ reafirma o compromisso das autoridades na prevenção e combate ao crime ambiental, demonstrando que a exploração ilegal dos recursos naturais será alvo de uma resposta determinada e articulada”, acrescentam.