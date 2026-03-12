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Autarcas das Terras de Trás-os-Montes defendem criação da Universidade de Bragança

12 mar, 2026 - 14:11 • Olímpia Mairos

Conselho Intermunicipal considera que a transformação do Instituto Politécnico de Bragança num estabelecimento universitário é “um passo estratégico” para o desenvolvimento do território.

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Os autarcas das Terras de Trás-os-Montes manifestaram apoio unânime à transformação do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) em universidade, considerando que essa mudança poderá reforçar o ensino superior na região e contribuir para o desenvolvimento do interior do país.

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A posição foi reiterada pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) numa reunião realizada esta quarta-feira, onde os presidentes de câmara voltaram a defender a concretização deste objetivo.

Em comunicado, a CIM-TTM sublinha que a evolução do IPB para universidade representaria “um passo estratégico para o reforço do ensino superior, para o desenvolvimento do território e para a coesão territorial do país”.

Os autarcas destacam ainda o papel que o Instituto Politécnico de Bragança tem desempenhado nas últimas décadas na região.

Segundo a comunidade intermunicipal, a instituição tem sido “determinante na qualificação de recursos humanos, na dinamização da economia e na afirmação científica e académica do território”.

Numa região marcada por desafios demográficos e por desigualdades territoriais persistentes, os municípios consideram que o IPB tem também contribuído para atrair e fixar população jovem e qualificada.

De acordo com a CIM-TTM, o instituto tem desempenhado um papel relevante na captação de estudantes, no desenvolvimento de projetos de investigação e inovação e na cooperação internacional, fatores considerados essenciais para o futuro do território.

Por isso, os autarcas defendem que estão reunidas as condições necessárias para a transformação da instituição.

A comunidade intermunicipal entende que a criação da Universidade de Bragança poderá constituir “um marco para o futuro do território”, reforçando o papel do conhecimento, da ciência e da inovação na promoção da coesão territorial e na valorização do interior do país.

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