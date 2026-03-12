Buscas na casa mortuária do Hospital Santa Maria

O Ministério Público realizou esta quinta-feira mais de uma dezena de buscas em residências particulares e na casa mortuária do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Segundo comunicado do DCIAP de Lisboa, em causa está uma denúncia do recebimento de quantias em dinheiro por funcionários desse serviço, pagas por agências funerárias, com o objetivo de os compensar pela preparação dos corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar, permitindo, dessa forma, que as agências envolvidas procedessem ao levantamento dos corpos de forma mais célere.

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"Factos que são suscetíveis de integrar a eventual prática do crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem", esclarece o DCIAP de Lisboa.

No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa, com vista à recolha de elementos de prova, realizaram-se, esta quinta-feira, mais de uma dezena de buscas.

As diligências em curso incidem numa dezena de residências particulares mas também nas instalações da casa mortuária do Hospital de Santa Maria.

O inquérito teve origem em denúncia do recebimento de quantias em dinheiro por funcionários desse serviço, pagas por agências funerárias, com o objetivo de os compensar pela preparação dos corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar, permitindo, dessa forma, que as agências envolvidas procedessem ao levantamento dos corpos de forma mais célere. Factos que são suscetíveis de integrar a eventual prática do crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem.

As buscas contam com a participação, além de elementos da Polícia Judiciária (PJ), de um magistrado do Ministério Público e de um juiz.

A investigação prossegue sob a direção da 3.ª secção do DIAP de Lisboa com a coadjuvação da PJ.

ULS Santa Maria aguarda investigação "serenamente"

O presidente da Unidade Local de Saúde de Santa Maria garante total colaboração com as autoridades, no âmbito da investigação da Polícia Judiciária na morgue do maior hospital do país. Carlos Martins fala num processo em curso e diz que aguarda pelas conclusões.

"Naturalmente, estamos a colaborar com as autoridades. É um processo que está em curso e vamos aguardar serenamente pela sua conclusão. Há todo um conjunto de medidas, em tempo de correção de algumas situações menos regulares. Portanto, foi uma ação dentro do que é normal quando há denúncias."

O presidente da ULS de Santa Maria confirmou que a ação da PJ decorreu durante a manhã desta quinta-feira.

O responsável falava aos jornalistas após a inauguração formal pela ministra da Saúde da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais do Hospital de Santa Maria.

[notícia atualizada às 22h52 - com a reação do presidente da ULS de Santa Maria]